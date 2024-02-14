Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Persiapan Keluarga Ayu Ting Ting Sebelum Nyoblos ke TPS 10 Depok

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |09:09 WIB
Persiapan Keluarga Ayu Ting Ting Sebelum <i>Nyoblos</i> ke TPS 10 Depok
Persiapan keluarga Ayu Ting Ting jelang nyoblos di TPS 10 Depok. (Foto: Instagram/@ayutingting92)
A
A
A

 

DEPOK - Pedangdut Ayu Ting Ting dan keluarganya tampak begitu antusias jelang memberikan hak suaranya di Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar pada hari ini (14/2/2024).  

Pelantun Alamat Palsu tersebut, akan menggunakan hak suaranya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 10 kawasan Mekar Jaya, Depok. Berdasarkan pantauan Okezone, TPS 10 sempat diguyur hujan sejak pukul 05.00 WIB.

Setelah hujan reda sekitar pukul 08.00 WIB, TPS langsung diserbu warga untuk melakukan pencoblosan. Namun keluarga Ayu Ting Ting tak terlihat di antara kerumunan warga yang datang.

"Sudah siap dong. Kami nyoblos di TPS 10 dekat TK. Ini lagi siap-siap. Nanti sekitar jam 09.00 baru ke sana bareng-bareng sekeluarga," kata Abdul Rozak, ayah sang pedangdut saat dihubungi awak media, pada Rabu (14/2/2024). 

Persiapan keluarga Ayu Ting Ting jelang nyoblos. (Foto: Instagram/@ayutingting92)

Ayah Ojak -demikian dia akrab disapa- mengaku, tak ada persiapan khusus, termasuk soal kostum saat akan nyoblos nanti. "Enggak ada kostum. Biasa saja kami mah," tuturnya menambahkan.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185753/ayu_ting_ting-AZpx_large.jpg
Dicap Jadi ATM Berjalan Keluarga, Ayu Ting Ting: Gue Mah Merajakan Orangtua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174199/ayu_ting_ting-L7Ta_large.jpg
Ayu Ting Ting Ungkap Kriteria Tipe Pria Idaman, Desta: Gue Enggak Bandel Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/205/3162046/konser_ayu_ting_ting-tjyx_large.jpg
Ayu Ting Ting Sukses Gelar Konser Tunggal Perdana Bertajuk Dangdut-Dangdutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/33/3161730/boy_william_dan_ayu_ting_ting-uzb1_large.jpg
Kecup Mesra Kening Ayu Ting Ting di Konser, Boy William: I'm Proud of You
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155618/ayu_ting_ting-PBLO_large.jpg
Usman Hitu Somasi Ayu Ting Ting Atas Dugaan Pelanggaran Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149499/ayu_ting_ting-p07q_large.jpg
Ayu Ting Ting Ulang Tahun ke-33, Didoakan Segera Dapat Jodoh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement