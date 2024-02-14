Persiapan Keluarga Ayu Ting Ting Sebelum Nyoblos ke TPS 10 Depok

DEPOK - Pedangdut Ayu Ting Ting dan keluarganya tampak begitu antusias jelang memberikan hak suaranya di Pemilihan Umum (Pemilu) serentak yang digelar pada hari ini (14/2/2024).

Pelantun Alamat Palsu tersebut, akan menggunakan hak suaranya di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 10 kawasan Mekar Jaya, Depok. Berdasarkan pantauan Okezone, TPS 10 sempat diguyur hujan sejak pukul 05.00 WIB.

Setelah hujan reda sekitar pukul 08.00 WIB, TPS langsung diserbu warga untuk melakukan pencoblosan. Namun keluarga Ayu Ting Ting tak terlihat di antara kerumunan warga yang datang.

"Sudah siap dong. Kami nyoblos di TPS 10 dekat TK. Ini lagi siap-siap. Nanti sekitar jam 09.00 baru ke sana bareng-bareng sekeluarga," kata Abdul Rozak, ayah sang pedangdut saat dihubungi awak media, pada Rabu (14/2/2024).

Ayah Ojak -demikian dia akrab disapa- mengaku, tak ada persiapan khusus, termasuk soal kostum saat akan nyoblos nanti. "Enggak ada kostum. Biasa saja kami mah," tuturnya menambahkan.*

