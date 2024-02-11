Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Anak Artis Jadi Atlet, Mulai dari Bulu Tangkis hingga Ice Skating

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 11 Februari 2024 |18:35 WIB
8 Anak Artis Jadi Atlet, Mulai dari Bulu Tangkis hingga Ice Skating
Anak Artis yang jadi atlet (Foto: Instagram/cuttaryofficial)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah anak artis memilih untuk tidak mengikuti jejak orangtua mereka di dunia hiburan. Menariknya, mereka justru lebih memilih untuk menjadi seorang atlet.

Diketahui, sedikitnya ada delapan anak artis yang memutuskan untuk menjadi atlet. Padahal, darah seni yang mengalir di dalam tubuh mereka tentunya sudah tak perlu lagi diragukan.

Berikut, anak deretan artis yang jadi atlet:

1. Sidney Azkassyah

Cut Tari dan Sidney

Anak perempuan dari Cut Tari, Sidney Azkassyah merupakan seorang atlet gimnastik. Bahkan ia mampu mendapatkan puluhan medali dari berbagai kejuaraan yang diikutinya.

2. Daffa Wardhana

Daffa Wardhana dan Marini Zumarnis

Meski belakangan dikenal sebagai seorang aktor, putra dari Marini Zumarnis, Daffa Wardhana juga dikenal sebagai seorang atlet. Ia diketahui sempat mengikuti cukup banyak turnamen Jiu Jitsu dan keluar sebagai pemenang.

3. Sasikirana Zahrani

Anjasmara

Putri dari pasangan Anjasmara dan Dian Nitami, Sasikirana Zahrani, merupakan seorang atlet ice skating. Namanya bahkan cukup dikenal dan sering kali maju dan memenangkan berbagai perlombaan di tingkat daerah, nasional dan internasional.

4. Arka Setya Andipa

Anjasmara

Bukan hanya Sasikirana, anak laki-laki Anjasmara dan Dian Nitami, Arya Setya Andipa juga merupakan seorang atlet. Berbeda dengan sang kakak, Arya diketahui merupakan seorang atlet hoki.

Halaman:
1 2
