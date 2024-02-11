8 Anak Artis Jadi Atlet, Mulai dari Bulu Tangkis hingga Ice Skating

JAKARTA - Sejumlah anak artis memilih untuk tidak mengikuti jejak orangtua mereka di dunia hiburan. Menariknya, mereka justru lebih memilih untuk menjadi seorang atlet.

Diketahui, sedikitnya ada delapan anak artis yang memutuskan untuk menjadi atlet. Padahal, darah seni yang mengalir di dalam tubuh mereka tentunya sudah tak perlu lagi diragukan.

Berikut, anak deretan artis yang jadi atlet:

1. Sidney Azkassyah





Anak perempuan dari Cut Tari, Sidney Azkassyah merupakan seorang atlet gimnastik. Bahkan ia mampu mendapatkan puluhan medali dari berbagai kejuaraan yang diikutinya.

2. Daffa Wardhana





Meski belakangan dikenal sebagai seorang aktor, putra dari Marini Zumarnis, Daffa Wardhana juga dikenal sebagai seorang atlet. Ia diketahui sempat mengikuti cukup banyak turnamen Jiu Jitsu dan keluar sebagai pemenang.

3. Sasikirana Zahrani





Putri dari pasangan Anjasmara dan Dian Nitami, Sasikirana Zahrani, merupakan seorang atlet ice skating. Namanya bahkan cukup dikenal dan sering kali maju dan memenangkan berbagai perlombaan di tingkat daerah, nasional dan internasional.

4. Arka Setya Andipa





Bukan hanya Sasikirana, anak laki-laki Anjasmara dan Dian Nitami, Arya Setya Andipa juga merupakan seorang atlet. Berbeda dengan sang kakak, Arya diketahui merupakan seorang atlet hoki.