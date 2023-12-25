Ruben Onsu Ungkap Harapan di Natal 2023

JAKARTA - Ruben Onsu membagikan kebersamaannya dengan keluarga di momen Natal 2023. Melalui laman Instagramnya, suami dari Sarwendah ini tampak membagikan foto bersama dengan keluarganya, mulai dari sang istri hingga ketiga buah hatinya, Thalia, Thania dan Betrand Peto.

Bagi pria yang akrab disapa Bensu ini, Natal 2023 diharapkan akan mendatangkan kedamaian bagi dirinya dan orang lain.

"Biar kasih yang kami pakai bisa berguna untuk sekeliling kami atau dimana kami berada," tulis Ruben Onsu dikutip MNC Portal Indonesia dari akun @ruben_onsu, Senin (25/12/2023).

Sementara itu, dalam potret yang dibagikan Bensu di Instagramnya, terlihat sejumlah ornamen khas Natal yang menghiasi kediamannya. Mulai dari pohon cemara, hingga santa claus.

Harapan Ruben Onsu di Natal 2023 (Foto: Instagram/ruben_onsu)





Selain bicara soal kasih sayang, Bensu juga berharap perdamaian menyelimuti kehidupan umat manusia saat ini. Dia pun menyadari pentingnya perdamaian dalam menjaga keharmonisan sesama.

"Dan Damai juga menyertai kita semua. Selamat NATAL 2023," harapnya.

(van)