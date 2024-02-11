Umi Pipik Nyoblos Duluan di Tanah Suci Sambil Beribadah Umrah

JAKARTA - Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik membagikan potret dirinya yang sudah melakukan pencoblosan saat menjalani ibadah umroh di Tanah Suci. Di Madinah dan Mekah, pencoblosan untuk WNI yang berada di sana pun telah dilakukan pada 9 Februari kemarin.

Dalam unggahannya, ibu dari Abidzar Al Ghifari ini tampak memamerkan paspor yang digunakannya sebagai dokumen untuk mencoblos. Dia pun menuliskan harapannya melalui keterangan unggahannya di momen pencoblosan kali ini.

"Tanggal 9 di Madinah dan di Mekah sudah duluan melakukan pemilu. Bismillah hasil istikharah, semoga pilihan ini membawa keridhoan Allah ta'ala dan semoga Allah ijabah doaku disini," ujar Ummi Pipik dikutip dari unggahan @_ummi_pipik_, Minggu (11/2/2024).

Umi Pipik juga membawa pesan perdamaian agar tak saling membenci meski berbeda pilihan dalam Pilpres kali ini.

Umi Pipik nyoblos duluan di Tanah Suci (Foto: Instagram/_ummi_pipik_)

"Siapapun pilihanmu jangan membuatmu membenci saudaramu, karena pilihanmu menjadi tanggung jawab akhiratmu. Berdamailah untuk negeri indonesia," pungkasnya.

(van)