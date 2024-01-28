Gisella Anastasia Tanggapi Rumor Balikan dengan Rino Soedarjo

JAKARTA - Gisella Anastasia akhirnya menanggapi rumor balikan dengan sang mantan kekasih, Rino Soedarjo. Rumor tersebut kembali mencuat setelah Rino terlihat menonton Gisel lomba renang.

Gisel mengikuti Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada 27 Januari 2024. Dari enam artis yang mengikuti turnamen tersebut, ibu satu anak tersebut berhasil menempati peringkat ketiga.

Kepada awak media, Gisella Anastasia mengaku tahu kalau sang mantan kekasih datang menonton turnamen tersebut bersama beberapa teman. Hal itu karena memang dia yang meminta mereka untuk hadir memberi dukungan.

“Iya, dia datang sama teman-temanku tadi. Aku memang sengaja ngabarin kalau mau ikut lomba renang. Jadi minta mereka datang. Hanya saja, mungkin karena hujan yang muncul Rino dan beberapa teman doang,” katanya.

Gisella Anastasia mengaku, kehadiran sang mantan kekasih, Gempi, dan beberapa sahabat memacunya untuk tampil lebih percaya diri. “Ada kalanya pasti merasa tak percaya diri, tapi karena tahu ada yang support jadi semangat lagi,” ujarnya.

Lalu apakah kehadiran Rino Soedarjo dalam event tersebut membuktikan mereka kembali menjalin hubungan asmara? Terkait hal tersebut, penyanyi jebolan Indonesian Idol itu enggan memberikan jawaban gamblang.

“Hubungan kami baik. Harus baik dong. Tapi kalau balikan enggak tahu deh,” katanya sembari tersenyum.

Gisella Anastasia mengaku, menjalani apa yang ada dihadapannya karena dia tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia enggan jika kedekatannya dengan Rino Soedarjo dilabeli sebagai balikan