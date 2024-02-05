Advertisement
CELEBRITY

Intip Kisah Guru Honorer yang Sukses Ubah Hidup Lewat Shopee Affiliate dan Shopee Live

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |15:30 WIB
Intip Kisah Guru Honorer yang Sukses Ubah Hidup Lewat Shopee Affiliate dan Shopee Live
Dini Nurul Islami seorang guru honorer yang berhasil mengubah hidup melalui Shopee Affiliate dan Shopee Live (Foto: Dok Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Sebuah kisah inspiratif datang dari seorang guru honorer asal Tasikmalaya, yakni Dini Nurul Islami. Dirinya memberikan perspektif berbeda bahwa keberhasilan bukanlah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Lahir pada tahun 1997, Dini, kerap sapanya, membuktikan bahwa rute menuju keberhasilan dapat ditempuh melalui kerja keras, konsistensi, bakat, dan semangat untuk mengubah hidup menjadi lebih baik.

Berawal dari rasa ingin tahu terhadap potensi Affiliate, Dini memutuskan bergabung Shopee Affiliate Program pada tahun 2021 yang kemudian fokus mengembangkan kemampuan sebagai kreator Shopee Live di tahun 2023. Sejak saat itu, setiap langkahnya dipenuhi dengan ketekunan dan ambisi untuk membuktikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki potensi untuk menciptakan peluang dan kesuksesan versi mereka.

Meskipun sempat mengalami putus asa dalam dua tahun pertama karena minimnya followers di media sosial, semangatnya untuk terus berkarya dan memberikan inspirasi lebih besar dari segala rintangan. Tidak melulu soal mencari popularitas, Dini, yang dikenal dengan konten review unik karena suara khas seraknya, berhasil mengantarkan dirinya mendapatkan penghasilan tambahan signifikan dengan nominal ratusan juta perminggu.

Bahkan konsistensinya, bisa memberikan training dan mempekerjakan lebih dari 10 pegawai. Tak sampai disitu, baru-baru ini lewat kanalnya @Dininrli berhasil masuk dalam nominasi Shopee LIVE Top Electronic Creator di Shopee Super Award 2023.

 

Content Creator & Shopee Affiliate Dini Nurul Islami, berbagi pengalaman tentang perjalanan dirinya mencapai kesuksesan. “Buat saya, kesuksesan bukan sekadar destinasi, tapi perjalanan penuh dedikasi dan semangat untuk terus berkembang. Begitu pula kisah perjalanan saya semenjak memfokuskan diri bersama Shopee Affiliate Program dan Shopee Live yang ternyata membawa berkah luar biasa. Banyak hal yang didapatkan, tidak hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun juga memberikan kontribusi positif kepada saudara dan teman sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Dulu hanya satu orang sebagai tambahan host live, kini bisa membantu lebih dari sepuluh karyawan yang dipekerjakan,” ujarnya.

Dia menambahkan dampak luar biasa lainnya, penghasilan seminggu kurang lebih di tiga digit. Dalam kurun waktu tiga bulan sejak bergabung dengan Shopee Live pada Oktober 2023, Alhamdulillah, dengan cepat saya berhasil mewujudkan impian membeli rumah dan mobil, tentu berkat komisi dari Shopee. Oleh karena itu, setiap langkah kecil dan usaha yang kita tanamkan dengan yakin dapat membuka pintu baru menuju peluang-peluang yang tak terduga.

