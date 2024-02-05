Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Bantah Lakukan Pencucian Uang, Pastikan Hartanya Halal

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |03:30 WIB
Raffi Ahmad Bantah Lakukan Pencucian Uang, Pastikan Hartanya Halal
Raffi Ahmad bantah lakukan pencucian uang, pastikan hartanya halal. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
JAKARTA - Raffi Ahmad tegas membantah tuduhan pencucian uang yang dilayangkan National Corruption Watch (NCW) untuknya. Dia memastikan, semua sumber penghasilannya bisa dipertanggungjawabkan. 

“Sewaktu masih hidup, bapak saya selalu mengingatkan untuk mencari pekerjaan yang halal. Insya Allah, semua penghasilan saya halal. Saya tidak mau melakukan hal-hal begitu,” ujarnya di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 5 Februari 2024. 

Raffi Ahmad membangun karier keartisannya sejak berusia 13 tahun. “Jadi saya sudah 26 tahun kerja di industri ini. Anda bisa kalkulasikan sendiri berapa penghasilan saya. Selain itu, RANS sudah menghasilkan Rp2,7 triliun sejak 2 tahun lalu,” imbuhnya. 

Untuk memastikan dirinya bebas dari tuduhan pencucian uang, suami Nagita Slavina itu bersedia jika semua asetnya harus diaudit oleh pihak berwenang. Dia berharap, tidak ada lagi pihak yang berusaha menjatuhkannya dengan melempar berita hoax. 

Raffi Ahmad bantah lakukan pencucian uang, pastikan hartanya halal. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)

“Saya tidak akan melaporkan si penuduh ke kepolisian. Keberadaan saya hari ini hanya untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan pencucian uang itu tidak benar,” tutur bapak dua anak tersebut menambahkan. 

Hanifa Sutrisna, Ketua Umum DPP National Corruption Watch (NCW) menuding Raffi Ahmad melakukan pencucian uang senilai ratusan miliar rupiah lewat unggahannya di akun TikTok @nasionalcorruption.*

(SIS)

