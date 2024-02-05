Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Oh Young Soo Mundur dari Film Big Family Imbas Kasus Pencabulan

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |02:30 WIB
Oh Young Soo Mundur dari Film <i>Big Family</i> Imbas Kasus Pencabulan
Oh Young Soo mundur dari produksi film Big Family imbas kasus pencabulan. (Foto: Netflix)
A
A
A

SEOUL - Aktor Squid Game Oh Young Soo memutuskan mundur dari produksi film Big Family. Hal itu dikonfirmasi oleh perwakilan Lotte Entertainment selaku rumah produksi film tersebut. 

“Posisi Oh Young Soo akan digantikan oleh aktor senior Lee Soon Jae,” kata perwakilan rumah produksi tersebut dikutip dari Hankook Ilbo, pada Selasa (6/2/2024). 

Lotte Entertainment memang tidak menjelaskan alasan sang aktor mundur dari produksi film tersebut. Namun keputusan itu diduga masih ada kaitannya dengan skandal pelecehan seksual yang pernah dituduhkan kepadanya pada November 2022. 

Kala itu, seorang perempuan menuduh sang aktor mencabulinya dalam insiden yang terjadi pada 2017. Kuasa hukum pria 79 tahun tersebut sudah membantah tuduhan tersebut dalam persidangan. 

Oh Young Soo mundur, Lee Soon Jae gantikan posisinya dalam film Big Family. (Foto: Soompi)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183216/choi_jung_won-cLqu_large.jpeg
Aktor Choi Jung Won Diserahkan ke Kejaksaan Atas Kasus Penguntitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180698/doyoung_nct-H7F4_large.JPG
Sebelum Wamil, Doyoung NCT Donasikan Rp1,16 Miliar untuk Bangun Sekolah di Uganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178372/lee_yi_kyung-xKY2_large.jpg
Perempuan Jerman Tuduh Aktor Lee Yi Kyung Kerap Kirim Chat Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279/yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement