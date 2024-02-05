Oh Young Soo Mundur dari Film Big Family Imbas Kasus Pencabulan

SEOUL - Aktor Squid Game Oh Young Soo memutuskan mundur dari produksi film Big Family. Hal itu dikonfirmasi oleh perwakilan Lotte Entertainment selaku rumah produksi film tersebut.

“Posisi Oh Young Soo akan digantikan oleh aktor senior Lee Soon Jae,” kata perwakilan rumah produksi tersebut dikutip dari Hankook Ilbo, pada Selasa (6/2/2024).

Lotte Entertainment memang tidak menjelaskan alasan sang aktor mundur dari produksi film tersebut. Namun keputusan itu diduga masih ada kaitannya dengan skandal pelecehan seksual yang pernah dituduhkan kepadanya pada November 2022.

Kala itu, seorang perempuan menuduh sang aktor mencabulinya dalam insiden yang terjadi pada 2017. Kuasa hukum pria 79 tahun tersebut sudah membantah tuduhan tersebut dalam persidangan.