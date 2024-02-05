Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dhyo Haw Bakal Gelar Tur di 4 Negara Asia Tenggara

Selvianus , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |19:34 WIB
Dhyo Haw Bakal Gelar Tur di 4 Negara Asia Tenggara
Dhyo Haw bakal gelar tur konser di empat negara Asia Tenggara. (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Dhyo Haw akan menggelar tur konser di empat negara Asia Tenggara dalam waktu dekat. Keempat negara itu adalah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 

Dhyo mengungkapkan, alasannya konser di luar negeri untuk menghibur warga negara Indonesia di empat negara tersebut. Selain itu, dia juga berharap bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri.

“Karena aku akan membawakan lagu-lagu bahasa Indonesia jadi tantangannya bagaimana menyuguhkan vibes musik yang asyik sehingga penonton tetap bisa menikmatinya,” ujarnya kepada Okezone di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024). 

Tak hanya konser di empat negara, Dhyo Haw juga berencana merilis beberapa single baru. Bahkan salah satu single terbarunya nanti akan mendapat sentuhan genre EDM. Ini cukup menarik, mengingat Dhyo memiliki genre musik yang cukup berbeda, reggae. 

“Karena lagu-lagu baruku ini akan sangat bertolak belakang dengan karya-karyaku sebelumnya. Bisa dibilang, nyebrang lah. Ada inovasi baru dalam bermusik dan aku merasa terlahir kembali,” tuturnya.

Debut pada 2013, penyanyi bernama asli Dio Prasetyo ini terakhir merilis single Sambung Rasa, pada 1 Januari 2024. Lagu tersebut, menurutnya, didedikasikan untuk orang-orang terdekatnya.*

(SIS)

