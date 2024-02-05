Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Putri Isnari Rilis Single Menggapai Cinta Unduh Gratis di TREBEL

Muhammad Naufal Andriansyah , Jurnalis-Senin, 05 Februari 2024 |16:47 WIB
Putri Isnari Rilis Single <i>Menggapai Cinta</i> Unduh Gratis di TREBEL
Putri Isnari rilis single baru berjudul Menggapai Cinta. (Foto: Instagram/@da4_putri03)
JAKARTA - Pedangdut Putri Isnari resmi merilis lagu terbarunya berjudul Menggapai Cinta, pada 14 Desember 2023. Lagu yang kental dengan musik India itu merupakan ciptaan Dian Bro dengan aransemen syahdu dari Ricky Flo. 

Lirik lagu tersebut, menurut Putri, bercerita tentang rasa rindu yang dirasakan seseorang ketika menjalani hubungan jarak jauh (LDR) dengan sang kekasih.

Dalam Take Over Campaign bersama TREBEL Indonesia, Putri mengungkapkan, penggarapan lagu Menggapai Cinta terbilang sangat singkat. Kurang dari 24 jam.

“Terasa mudah karena memang sudah jatuh cinta sama lagunya dari awal dengar. Jadi pas recording tidak menemukan kesulitan,” kata penyanyi 20 tahun asal Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut.

Lagu Menggapai Cinta dari Putri Isnari dapat Anda unduh secara gratis dan legal lewat TREBEL Music yang aplikasinya bisa diunduh melalui App Store dan Play Store.

Keuntungan lain aplikasi ini adalah Anda bisa mendengarkan musik secara offline di mana saja dan kapan saja. Jadi, tunggu apalagi? Unduh aplikasinya sekarang juga, unduh dan dengarkan lagu favoritmu.*

(SIS)

