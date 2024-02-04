Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Hot Rachel Vennya Pakai Dress Jaring Menerawang, Netizen Salah Fokus

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 04 Februari 2024 |16:01 WIB
Potret Hot Rachel Vennya Pakai Dress Jaring Menerawang, Netizen Salah Fokus
Rachel Vennya pakai dress jaring menerawang (Foto: IG Rachel)
JAKARTA - Rachel Vennya merupakan salah satu selebgram Tanah Air yang selalu sukses mencuri perhatian lewat penampilannya.

Bahkan, sejak memutuskan lepas hijab, Rachel Vennya dinilai semakin berani dalam berpenampilan.

Potret Hot Rachel Vennya Pakai Dress Jaring Menerawang, Netizen Salah Fokus

Kekasih Salim Nauderer ini bahkan tak sungkan tampil seksi di berbagai kesempatan. Seperti penampilan dalam potret yang baru-baru ini Rachel unggah di akun Instagramnya.

Dalam potret tersebut, Rachel tampak tampil seksi dalam balutan dress panjang menerawang.

Seperti apa penampilannya? Berikut beberapa potretnya, dilansir dari akun Instagramnya, @rachelvennya, Minggu, (4/2/2024).

Rachel tak hanya ingin memamerkan keseksiannya lewat outfit dress jaring-jaring menerawang berwarna beige tersebut, namun juga dengan pose kibas rambut andalannya.

Ia tampak melempar pose dan ekspresi candid sambil sedikit mengibaskan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai indah itu.

