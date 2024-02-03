Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Dukung Ganjar-Mahfud, Andi /rif Ramaikan Festival Tiba-Tiba Fest Sat Set Tas Tes Indonesia Unggul

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |10:05 WIB
Dukung Ganjar-Mahfud, Andi /rif Ramaikan <i>Festival Tiba-Tiba Fest Sat Set Tas Tes Indonesia Unggul</i>
Andi /rif ramaikan Festival Tiba-Tiba Fest Sat Set Tas Tes Indonesia Unggul (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Festival Tiba-Tiba Fest Sat Set Tas Tes Indonesia Unggul turut dimeriahkan oleh usisi Restu Triandy atau akrab disapa Andi /rif. Acara tersebut dihelat di Mako Coffee & Eatery di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, 2 Februari 2024 malam.

Andi mengatakan, didapuknya ia sebagai pengisi acara merupakan sebuah kehormatan. Ia pun tampil mewakili relawan Extravaganjar, telah mendukung capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk bertarung di kontestasi Pilpres 2024 ini.

"Ada acara Festival Tiba-Tiba Fest: Sat Set Tas Tes ini konser disini saya juga diundang untuk mengisi acaranya gitu. Saya bersama Pak Ganjar juga bersama teman-teman dengan keputusan untuk menghibur semuanya hari ini," ujar Andi /rif kepada MNC Portal Indonesia.

Sebagai pengisi acara, Andi mengatakan bahwa tugasnya hanya mengisi acara. Namun ia sedikit menyoroti soal suara generasi milenial menjadi rebutan ketiga pasangan capres.

Andi /rif (Selvianus)

Andi /rif ramaikan Festival Tiba-Tiba Fest Sat Set Tas Tes Indonesia Unggul (Foto: Selvianus/MPI)


Sebagai pendukung Ganjar-Mahfud, pelantun Loe Toe Ye ini mengaku sangat mensupport pasangan capres nomor urut 3 tersebut.

"Mungkin tugas saya hanya menghibur dan ada bagiannya masing-masing. Seperti apa ya.. Generasi muda ini generasi yang memang harus sangat diperhitungkan. Karena memang kaya dan yang memang harus dilakukan adalah mereka jadi kita harus memberikan contoh baik kepada anak anak muda," jelas Andi /rif.

Sementara itu, Andi berharap agar pemimpin yang nantinya terpilih bisa benar-benar memimpin NKRI selama 5 tahun kedepan. Sehingga, ia pun optimis untuk memenangkan Ganjar-Mahfud MD.

Halaman:
1 2
