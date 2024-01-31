Teuku Ryan Unggah Momen Ngasuh Baby Moana Sendirian, Resmi Cerai dengan Ria Ricis?

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tengah menjadi perbincangan publik usai diisukan akan bercerai. Namun, hingga kini keduanya belum buka suara untuk menanggapi kabar miring tersebut.

Terbaru, Teuku Ryan tampak asyik mengasuh anaknya, Cut Raifa Aramoana alias baby Moana.Hal ini terlihat di unggahan terbaru aktor berdarah Aceh tersebut di Instagramnya.

"Hari ini pulang sekolah, langsung minta main ke timezone (kaya ngerti aja ini bayi), keliling-keliling dan sampe ketidur," tulis Teuku Ryan dikutip Okezone, Rabu (31/1/2024).

Dalam postingan itu, Ryan memamerkan komen kebahagian bersama baby Moana di sebuah tempat hiburan anak salah satu pusat perbelanjaan.

Bocah berusia 11 bulan itu pun tampak ceria menghabiskan waktu bersama sang ayah.

