Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teuku Ryan Unggah Momen Ngasuh Baby Moana Sendirian, Resmi Cerai dengan Ria Ricis?

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |14:49 WIB
Teuku Ryan Unggah Momen Ngasuh Baby Moana Sendirian, Resmi Cerai dengan Ria Ricis?
Teuku Ryan urus Moana sendiri (Foto: IG Ria Ricis)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan tengah menjadi perbincangan publik usai diisukan akan bercerai. Namun, hingga kini keduanya belum buka suara untuk menanggapi kabar miring tersebut.

Terbaru, Teuku Ryan tampak asyik mengasuh anaknya, Cut Raifa Aramoana alias baby Moana.Hal ini terlihat di unggahan terbaru aktor berdarah Aceh tersebut di Instagramnya.

"Hari ini pulang sekolah, langsung minta main ke timezone (kaya ngerti aja ini bayi), keliling-keliling dan sampe ketidur," tulis Teuku Ryan dikutip Okezone, Rabu (31/1/2024).

 BACA JUGA:

 Teuku Ryan Unggah Momen Ngasuh Baby Moana Sendirian, Resmi Cerai dengan Ria Ricis?

Dalam postingan itu, Ryan memamerkan komen kebahagian bersama baby Moana di sebuah tempat hiburan anak salah satu pusat perbelanjaan.

Bocah berusia 11 bulan itu pun tampak ceria menghabiskan waktu bersama sang ayah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3154081/teuku_ryan-0to9_large.jpg
Teuku Ryan Bantah Pacaran dengan Olla Ramlan: Hanya Teman Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/20/33/3106226/teuku_ryan-XEtc_large.jpg
Jarang Bertemu, Teuku Ryan Ungkap Kerinduan pada Moana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/33/3029238/teuku-ryan-ingin-fokus-ke-moana-sebelum-cari-pasangan-baru-hNzyERcJ9g.jpg
Teuku Ryan Ingin Fokus ke Moana Sebelum Cari Pasangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/10/33/3006640/alasan-orangtua-sempat-tak-restui-teuku-ryan-menikah-dengan-ria-ricis-5DKpGN5tsN.jpg
Alasan Orangtua Sempat Tak Restui Teuku Ryan Menikah dengan Ria Ricis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/33/3006556/teuku-ryan-main-sinetron-bareng-syifa-hadju-usai-cerai-dari-ria-ricis-netizen-lempar-sindiran-pedas-QEq9EXDSng.jpg
Teuku Ryan Main Sinetron Bareng Syifa Hadju usai Cerai dari Ria Ricis, Netizen Lempar Sindiran Pedas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/33/3005849/teuku-ryan-dan-adiknya-kena-sindir-gegara-video-pemotretan-rizky-febian-bareng-putri-delina-y4vFbgpXeo.jpg
Teuku Ryan dan Adiknya Kena Sindir Gegara Video Pemotretan Rizky Febian Bareng Putri Delina
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement