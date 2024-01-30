Dea Annisa Santai Belum Menikah

JAKARTA - Dea Annisa atau yang akrab dikenal dengan Dea Imut sampai saat ini masih belum menikah.

Padahal Dea Annisa memiliki target menikah di usia 25 tahun, sementara saat ini usianya sudah menginjak 28 tahun. Meski kelewat target, Dea tetap bersikap santai.

"Sekarang udah 28 tahun, memang menunggu takdir dari Allah, karena kita nggak tau, aku juga nggak mau terburu-buru, nggak mau terlalu lama juga," kata Dea Annisa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1/2024).

Belum juga menemukan jodohnya, perempuan kelahiran Jakarta itu mengaku tidak khawatir. Sebab ia percaya jika jodohnya sudah diatur oleh Allah SWT.

"Nggak lah kenapa harus worry? Takdir kan ada di tangan Allah kayak yang dibilang sesuai sama film aku takdir pilihan tidak akan selalu mudah tapi akan selalu indah," terang Dea Annisa.

