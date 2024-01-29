Sabrina Chairunnisa Beberkan Kronologi Keretakan Pada Tulang Pergelangan Tangannya

JAKARTA - Sabrina Chairunnisa membeberkan kronologi saat ia mengalami retak tulang di bagian pergelangan tangan kirinya. Pengalaman kurang menyenangkan tersebut diketahui terjadi saat ia tengah berlibur di Korea Selatan.

Lewat Instagram storynya, istri Deddy Corbuzier ini mengatakan bahwa insiden itu terjadi saat ia dan teman-temannya mengunjungi Namsan Tower.

Saat itu, Sabrina Chairunnisa yang hendak difoto terpeleset karena menginjak tanah yang masih masih tertutupi es. Padahal ketika di cek, menurutnya itu masih aman.

"Tiba-tiba pas nginjek benerannya kepeleset. Bener-bener kepeleset langsung jatuh. Dan yang pertama aku pake buat landing tangan kiriku. Jadi di tangan kiri inilah menjadi super heronya aku," kata Sabrina Chairunnisa.

Kronologi pergelangan tangan Sabrina Chairunnisa retak (Foto: Instagram/sabrinachairunnisa_)

Sempat mengira hanya terkilir, namun ketika tangannya diputar-putar, perempuan 31 tahun itu merasakan sakit yang luar biasa.

"Pas puter puter tangannya, sakitnya hebat sekali. Pas dikompres engga terlalu bengkak tapi ada yang sakit banget di posisi tertentu, bener-bener engga bisa di posisi normal gitu," jelasnya.

Lalu ia pun menghubungi sang suami, Deddy Corbuzier dan disarankan untuk ke rumah sakit karena kemungkinan tulangnya alami keretakan.

"Terus aku telepon Mas Ded langsung kan. Ya udah dia bilang ke rumah sakit, dia juga bilang kayaknya ini fracture," tambah Sabrina.