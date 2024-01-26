Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tampil Cantik dalam Balutan Busana India, Area Dada Terbuka Irish Bella Jadi Sorotan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 26 Januari 2024 |18:35 WIB
Tampil Cantik dalam Balutan Busana India, Area Dada Terbuka Irish Bella Jadi Sorotan
Irish Bella pakai pakaian India, bagian dada jadi sorotan (Foto: IG Irish Bella)
JAKARTA - Usai kehidupan rumah tangganya dengan Ammar Zoni jadi perbincangan publik, Irish Bella kembali menuai sorotan saat memakai busana India.

Ibu dua anak ini baru saja menjalani pemotretan untuk produk busana India. Dia tampil cantik memakai setelan kain sari berwarna merah maroon dipadukan dengan hijab krem dan selendang transparan warna merah.

Tampil Cantik dalam Balutan Busana India, Area Dada Terbuka Irish Bella Jadi Sorotan

Penampilannya terlihat sangat elegan, ditambah lagi pada busananya itu diberi sentuhan warna gold. Ia juga menambahkan beberapa aksesori penunjang khas orang India.

