Tampil Cantik dalam Balutan Busana India, Area Dada Terbuka Irish Bella Jadi Sorotan

JAKARTA - Usai kehidupan rumah tangganya dengan Ammar Zoni jadi perbincangan publik, Irish Bella kembali menuai sorotan saat memakai busana India.

Ibu dua anak ini baru saja menjalani pemotretan untuk produk busana India. Dia tampil cantik memakai setelan kain sari berwarna merah maroon dipadukan dengan hijab krem dan selendang transparan warna merah.

Penampilannya terlihat sangat elegan, ditambah lagi pada busananya itu diberi sentuhan warna gold. Ia juga menambahkan beberapa aksesori penunjang khas orang India.