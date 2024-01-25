Mengulik Besaran Royalti Satu Lagu Ciptaan Ahmad Dhani

JAKARTA - Ahmad Dhani belakangan disorot lantaran cukup vokal dalam memperjuangkan hak-hak para pencipta lagu serta komposer. Bahkan ia sendiri sempat bersitegang dengan mantan rekan sebandnya, Once Mekel, lantaran pelantun Dealova itu disebut tidak mau membayar lagu-lagu ciptaan Dhani yang dibawakannya di beberapa event.

Kelakuan Once jelas berbeda dengan Judika yang rutin membayarkan royaltinya pada Ahmad Dhani. Bahkan baru-baru ini, Dhani sempat membagikan bukti percakapannya dengan Judika saat membahas soal royalti.

Dalam chat tersebut, Judika tampak memberikan bukti transfernya pada Dhani, usai membawakan dua buah lagu ciptaan suami Mulan Jameela itu.

"Pakde (tanggal) 26 bawain 2 lagu pakde udah dibayarkan ya.. Request orang garuda," kata Judika dalam chatnya, sambil menyertakan bukti transfer.

Mengulik besarnya royalti satu lagu ciptaan Ahmad Dhani (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)





Terkait apa yang dilakukan Judika, Dhani pun menyebut jika sang vokalis itu taat pada hukum yang berlaku terkait royalti.

"Taat Undang Undang Hak Cipta," tulis Dhani.

Menariknya, lantaran Dhani membeberkan bukti transferan dari Judika, netizen pun akhirnya mengetahui berapa nominal yang harus dikeluarkan seorang penyanyi saat membawakan lagu ciptaan bapak lima anak tersebut. Pasalnya, Judika mentransfer uang dengan besaran Rp15 juta dan mengaku membawakan dua lagu.