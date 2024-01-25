Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mengulik Besaran Royalti Satu Lagu Ciptaan Ahmad Dhani

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |19:05 WIB
Mengulik Besaran Royalti Satu Lagu Ciptaan Ahmad Dhani
Mengulik besarnya royalti satu lagu ciptaan Ahmad Dhani (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani belakangan disorot lantaran cukup vokal dalam memperjuangkan hak-hak para pencipta lagu serta komposer. Bahkan ia sendiri sempat bersitegang dengan mantan rekan sebandnya, Once Mekel, lantaran pelantun Dealova itu disebut tidak mau membayar lagu-lagu ciptaan Dhani yang dibawakannya di beberapa event.

Kelakuan Once jelas berbeda dengan Judika yang rutin membayarkan royaltinya pada Ahmad Dhani. Bahkan baru-baru ini, Dhani sempat membagikan bukti percakapannya dengan Judika saat membahas soal royalti.

Dalam chat tersebut, Judika tampak memberikan bukti transfernya pada Dhani, usai membawakan dua buah lagu ciptaan suami Mulan Jameela itu.

"Pakde (tanggal) 26 bawain 2 lagu pakde udah dibayarkan ya.. Request orang garuda," kata Judika dalam chatnya, sambil menyertakan bukti transfer.

Ahmad Dhani

Mengulik besarnya royalti satu lagu ciptaan Ahmad Dhani (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)


Terkait apa yang dilakukan Judika, Dhani pun menyebut jika sang vokalis itu taat pada hukum yang berlaku terkait royalti.

"Taat Undang Undang Hak Cipta," tulis Dhani.

Menariknya, lantaran Dhani membeberkan bukti transferan dari Judika, netizen pun akhirnya mengetahui berapa nominal yang harus dikeluarkan seorang penyanyi saat membawakan lagu ciptaan bapak lima anak tersebut. Pasalnya, Judika mentransfer uang dengan besaran Rp15 juta dan mengaku membawakan dua lagu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883/ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176841/ahmad_dhani-kx0H_large.jpg
Ahmad Dhani Kembali Laporkan Lita Gading atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/33/3154592/mulan_jameela-lGVn_large.jpg
Ahmad Dhani Ungkap Alasan Baru Bela Mulan Jameela Sekarang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement