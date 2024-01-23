Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ahmad Dhani Sebut Safeea Ahmad Kini Sudah Punya Pacar

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |03:30 WIB
Ahmad Dhani Sebut Safeea Ahmad Kini Sudah Punya Pacar
Ahmad Dhani sebut Safeea Ahmad kini sudah punya pacar (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Dhani diketahui merupakan sosok orangtua yang memiliki kedekatan dengan anak-anaknya. Bahkan ia cukup mengetahui perihal siapa sajakah orang yang kini tengah dekat dengan anaknya.

Menariknya, baru-baru ini Dhani sempat memberi bocoran soal percintaan putrinya, Safeea Ahmad. Bahkan ia pun menduga jika putrinya tersebut kini sudah memiliki kekasih.

"Kayaknya sudah (ada pacar)," kata Dhani saat ditanya soal sosok yang dekat dengan Safeea.

Meski mengaku tahu bahwa Safeea memiliki kekasih, suami Mulan Jameela ini enggan membeberkan sosoknya. Namun, ia tak menampik jika sebagai orangtua, dirinya selalu berusaha untuk mendukung anak-anaknya dalam hal apapun.

Ahmad Dhani dan Safeea Ahmad

Ahmad Dhani sebut Safeea Ahmad kini sudah punya pacar (Foto: Instagram/ahmaddhaniofficial)


Sama halnya dengan Safeea, terkait pasangan pilihan Al, EL dan Dul pun Dhani menyerahkan seluruhnya pada mereka. Meskipun ia heran mengapa anak-anaknya hingga kini belum ada yang menikah, walau sudah memiliki kekasih.

"Kalau El masih suka sendiri. (Kalau Al dan Dul), saya juga nggak tahu kenapa nggak nikah-nikah," ujar Dhani.

"Saya hobi menikah, maksudnya saya lebih suka menikah daripada nggak nikah. Jangan salah kutip lho. Saya sih mendukung saja. Belum ada kode-kode," lanjutnya.

Halaman:
1 2
