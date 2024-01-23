Komunikasi Buruk Sempat Membuat Andhara Early Hampir Cerai untuk yang Ketiga Kalinya

Andhara Early sempat hampir cerai untuk yang ketiga kalinya (Foto: Instagram)

JAKARTA - Jarang tampil di televisi, Andhara Early kini disibukkan dengan perannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Selain mengurus suaminya, Bugi Ramadhana, wanita 44 tahun ini juga memiliki kesibukan untuk mengurus keperluan rumah serta anak-anaknya.

Saat tampil di akun YouTube milik Melaney Ricardo, Andhara Early tak ragu untuk berbagi cerita mengenai kehidupan pernikahannya. Bahkan soal perckcokan yang sempat terjadi dalam rumah tangganya dengan Bugi.

Diakui, Andhara Early dan Bugi ternyata sempat mengalami cekcok hingga hampir bercerai. Bugi mengungkap bahwa pertengkaran di antara mereka terjadi karena komunikasi yang terjalin kurang baik.

Bukan tanpa sebab, Bugi mengaku jika ia kerap memilih untuk diam setiap kali muncul permasalahan. Pasalnya ia memang bukan tipe orang yang suka berlama-lama mengobrol.

"Komunikasi sih sebenarnya gitu jadi gue itu orang yang pendiam sebenarnya, gue gak suka ngomong," ungkap Bugi dalam konten YouTube Melaney Ricardo yang dikutip pada Selasa (23/1/2024).

Sementara itu, Early akhirnya berusaha membuka pembicaraan dan memahami sang suami dengan karakternya itu. Sehingga, dia memberi kesempatan agar mereka bisa sama-sama memperbaiki hubungan.

"Ya, akhirnya Early ngomong, butuhnya apa sih? Komunikasi gue memang jelek, gue orangnya tertutup. Early mau coba legowo, gue bersyukur banget masih bisa mendapatkan kesempatan, dan dia mau menerima, masih dikasih toleransi," sambungnya.

Early merasa perlu menurunkan ego dan mencoba untuk bertoleransi dengan keadaan yang ada lantaran merasa sudah melewati banyak sekali drama kehidupan. Dia tak ingin kembali melewati lika-liku kehidupan yang penuh dengan drama.

Early yang sudah berusia kepala empat pun merasa butuh sosok yang selalu bisa mendampingi dan memberikan dukungan.

"Karena gue merasa, gue udah udah melewati banyak sekali drama dalam hidup gue, jadi gue mikir, 'Butuh apa lagi sih?', kalau gue tetap dengan ego gue, ya, mau sampai kapan? Dan gue tahu, gue nggak bisa sendirian, meski gue bisa sendirian sebenarnya, tapi tetap gue butuh seseorang untuk mendukung," kata Andhara Early.

Dengan segala pertimbangan, Early merasa perlu mempertahankan rumah tangganya. Kegagalan rumah tangganya di masa lalu dijadikannya pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mencoba untuk menurunkan ego demi mempertahankan pernikahannya.