Segera Menikah, Chris Laurent Pajang Foto Prewedding

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor peran Chris Laurent. Pada Senin, 22 Januari 2024, bintang film Milli & Nathan ini membagikan sebuah foto prewedding antara dirinya dengan seorang wanita bernama Marcella Michelle.

Ya, mantan kekasih Amanda Manopo ini mengabarkan bahwa ia dan kekasihnya akan segera menikah. Meski begitu, belum diketahui pasti kapan pernikahan mereka akan digelar.

Dalam unggahannya, Chris mengunggah sebuah foto saat ia mencium kening sang kekasih. Mengikuti unggahannya, ia juga menuliskan bahwa foto tersebut diambil sebagai bagian dari preweddingnya.

"The Prewedding of Chris Laurent & Marcella," tulis Christ Laurent pada keterangan foto.

Chris Laurent pajang foto prewedding (Foto: Instagram/christlaurent)





Unggahan tersebut sontak ramai dikomentari oleh para netizen. Bahkan rekan-rekan artis juga turut mengucapkan selamat atas hubungan Chris dan Marcella yang tak lama lagi akan menjadi sepasang suami-istri.