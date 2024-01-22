Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Segera Menikah, Chris Laurent Pajang Foto Prewedding

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |03:30 WIB
Segera Menikah, Chris Laurent Pajang Foto Prewedding
Chris Laurent pajang foto prewedding (Foto: Instagram/christlaurent)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari aktor peran Chris Laurent. Pada Senin, 22 Januari 2024, bintang film Milli & Nathan ini membagikan sebuah foto prewedding antara dirinya dengan seorang wanita bernama Marcella Michelle.

Ya, mantan kekasih Amanda Manopo ini mengabarkan bahwa ia dan kekasihnya akan segera menikah. Meski begitu, belum diketahui pasti kapan pernikahan mereka akan digelar.

Dalam unggahannya, Chris mengunggah sebuah foto saat ia mencium kening sang kekasih. Mengikuti unggahannya, ia juga menuliskan bahwa foto tersebut diambil sebagai bagian dari preweddingnya.

"The Prewedding of Chris Laurent & Marcella," tulis Christ Laurent pada keterangan foto.

Chris Laurent dan Marcella Michelle

Chris Laurent pajang foto prewedding (Foto: Instagram/christlaurent)


Unggahan tersebut sontak ramai dikomentari oleh para netizen. Bahkan rekan-rekan artis juga turut mengucapkan selamat atas hubungan Chris dan Marcella yang tak lama lagi akan menjadi sepasang suami-istri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/33/2971857/chris-laurent-dan-marcella-michelle-resmi-menikah-hari-ini-beWiThzKsL.jpg
Chris Laurent dan Marcella Michelle Resmi Menikah Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/22/33/2021722/chris-laurent-pastikan-hubungannya-dengan-amanda-manopo-serius-CeMpBSMXp1.jpg
Chris Laurent Pastikan Hubungannya dengan Amanda Manopo Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/18/33/2019797/chris-laurent-bantah-kabar-foto-prewedding-bareng-amanda-manopo-zKDUZArmCf.jpg
Chris Laurent Bantah Kabar Foto Prewedding Bareng Amanda Manopo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/11/206/1212732/miemien-hantu-posesif-tepis-anggapan-setan-itu-menyeramkan-A26uy3yD3E.jpg
MieMien (Hantu Posesif) Tepis Anggapan Setan Itu Menyeramkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2011/06/26/385/472842/WOr7OCZB4J.jpg
Chris Laurent Sempat Pesimis Jadi Pemeran Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180721//onadio_leonardo-LnlN_large.jpg
Onad Terjerat Kasus Narkoba, Coki Pardede: Gue Tak akan Tinggalkan Kalian
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement