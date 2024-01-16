Kocak, Fuji Lempar Gombalan ke Ganjar Pranowo: Bapak Itu For Me

JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami alias Fuji, belum lama ini hadir dalam program kampanye Internet Cepat yang diinisiasi oleh calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo.

Acara tersebut digelar di Semarang, Jawa Tengah. Tidak hanya Fuji beberapa influencer lainnya seperti Thariq Halilintar, Harris Virza, Aaliyah Massaid serta kakak kandung Fuju, Fadly Faisal.

Di tengah kampanye tersebut, Fuji sempat melempar gombalan ke Ganjar Pranowo. Momen itu pun dibagikan di akun Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut, Fuji yang memakai baju putih ini bertanya pada Ganjar Pranowo apakah ia itu tahu perbedaan dirinya dengan internet.

"Bapak, saya mau nanya dong, pak. Bapak tau nggak bedanya bapak sama internet apa?," tanya Fuji dikutip dari video Instagramnya, Selasa (16/1/2024).

Pria 55 tahun itu kemudian bertanya balik lalu, Fuji pun menjelaskan sambil malu-malu.

"Apa tuh?," tanya Ganjar Pranowo singkat.

"Kalau internet itu 4G, kalo bapak itu for me," jelas Fuji.

