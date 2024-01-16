Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kocak, Fuji Lempar Gombalan ke Ganjar Pranowo: Bapak Itu For Me

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |21:15 WIB
Kocak, Fuji Lempar Gombalan ke Ganjar Pranowo: Bapak Itu For Me
Fuji lempar gombalan ke Ganjar Pranowo (Foto: IG Fuji)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami alias Fuji, belum lama ini hadir dalam program kampanye Internet Cepat yang diinisiasi oleh calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo.

Acara tersebut digelar di Semarang, Jawa Tengah. Tidak hanya Fuji beberapa influencer lainnya seperti Thariq Halilintar, Harris Virza, Aaliyah Massaid serta kakak kandung Fuju, Fadly Faisal.

 BACA JUGA:

 Kocak, Fuji Lempar Gombalan ke Ganjar Pranowo: Bapak Itu For Me

Di tengah kampanye tersebut, Fuji sempat melempar gombalan ke Ganjar Pranowo. Momen itu pun dibagikan di akun Instagram pribadinya.

Dalam video tersebut, Fuji yang memakai baju putih ini bertanya pada Ganjar Pranowo apakah ia itu tahu perbedaan dirinya dengan internet.

"Bapak, saya mau nanya dong, pak. Bapak tau nggak bedanya bapak sama internet apa?," tanya Fuji dikutip dari video Instagramnya, Selasa (16/1/2024).

Pria 55 tahun itu kemudian bertanya balik lalu, Fuji pun menjelaskan sambil malu-malu.

"Apa tuh?," tanya Ganjar Pranowo singkat.

"Kalau internet itu 4G, kalo bapak itu for me," jelas Fuji.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement