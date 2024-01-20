Membaik, David Ozora Belum Bisa Pahami Pelajaran di Sekolah

JAKARTA - Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy, anak tersangka kasus korupsi Rafael Alun berdampak besar pada korbannya, David Ozora. Setelah koma dan menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi David Ozora pun belum 100 persen pulih.

Kendati demikian, kini David Ozora bisa berkomunikasi dengan baik dan mulai tampil di depan publik, seperti saat menjadi bintang tamu di konten podcast milik Onadio Leonardo alias Onad.

Putra Jonathan Latumahina itu terlihat sudah pulih dan normal kembali. Namun, dia sempat mengatakan kepada Onad jika dirinya kerap kali tak lancar ketika berbicara alias belibet ketika diajak ngobrol.

"Bisa dibilang begitu (pulih) tapi mungkin masih 70 persen setelah koma," ungkap David Ozora dikutip dari YouTube The Leonardo's, Sabtu (20/1/2024).

David juga mengaku sempat diejek teman-temannya karena kondisinya yang sempat mengalami koma. Namun, David tak merasa risih atau marah lantaran menganggapnya sebagai candaan semata yang justru menghiburnya.

Lebih lanjut, David menjelaskan dampak yang masih dirasakannya lantaran mengalami diffuse axonal injury akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Dandy. David masih sulit memahami pelajaran di sekolahnya meskipun terbilang mudah.

"Sekarang masih ada sisa-sisanya (efek) Di sekolah, pun belum bisa nangkep pelajaran, segampang apapun sampai sekarang," sambungnya.

David juga mengaku apa yang dilakukan Mario kepadanya tak meninggalkan rasa trauma yang mendalam di hatinya. Terlebih dia selalu mendapat dukungan dari keluarga terutama sang ayah yang mati-matian mencari keadilan untuk putranya itu.

BACA JUGA: