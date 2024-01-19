Alyssa Ananta Jajal Kemampuan di Ajang Women Drift Challenge 2024

JAKARTA - Alyssa Ananta tak hanya dikenal sebagai content creator gaming. Dia bahkan menjajal kemampuannya mengepot dengan mengikuti Women Drift Challenge 2024.

Momen sang content creator melakukan drifting terlihat dari video yang diunggah akun Instagram @Indonesiandriftseries. Kepiawaiannya mengendalikan setir membuat penggemar kagum.

BACA JUGA: Alyssa Ananta Konsistensi Berkarya Hingga Sukses Raih 64 Ribu Subscribers Melalui Konten Gaming dan Daily Vlog

Tak hanya itu, tampil berhijab dan melakukan olahraga ekstrem membuat sosok Alyssa Ananta semakin mencuri perhatian. Dia membuktikan bahwa hijab tak membatasinya melakukan hobi.

Perempuan 21 tahun tersebut berhasil mematahkan stereotipe tentang perempuan berhijab dan menginspirasi kaum hawa untuk terus mengejar impian tanpa memandang batasan.

Alyssa Ananta menegaskan, keikutsertaanya dalam Women Drift Challenge 2024 tak sekadar mengikuti tren. Lewat ajang itu, dia ingin memperlihatkan kemampuan lain dirinya.

Penasaran dengan konten-konten perempuan cantik satu ini? Silakan tonton videonya di channel YouTube Alyssa Ananta.*

(SIS)