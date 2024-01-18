Bahagianya Selebgram Rekha Lena Raih IPK Sempurna

JAKARTA - Selebgram Rekha Lena tak melupakan pendidikan di tengah karier keartisannya. Rekha Lena baru saja lulus program magister akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad).

Tak cuma lulus, Rekha mendapatkan nilai fantastius. Dirinya mendapatkan nilai sempurna dengan IPK 4.00. Hal ini yang membuat ia merasa bangga.

"Perasaannya tentu sangat senang dan pastinya ini suprise sekali. Di sela-sela kesibukan yang sangat padat dan sama sekali tidak berharap bisa dapat A, ternyata saya mampu menyelesaikan dengan baik semua tugas kuliah dan sekaligus pekerjaan-pekerjaan yang lain," kata Rekha Lena.