Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bahagianya Selebgram Rekha Lena Raih IPK Sempurna

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |01:01 WIB
Bahagianya Selebgram Rekha Lena Raih IPK Sempurna
Selebgram Rekha Lena raih IPK Sempurna (Foto: IG Rekha)
A
A
A

 

JAKARTA - Selebgram Rekha Lena tak melupakan pendidikan di tengah karier keartisannya. Rekha Lena baru saja lulus program magister akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad).

Tak cuma lulus, Rekha mendapatkan nilai fantastius. Dirinya mendapatkan nilai sempurna dengan IPK 4.00. Hal ini yang membuat ia merasa bangga.

Bahagianya Selebrgam Rekha Lena Raih IPK Sempurna

"Perasaannya tentu sangat senang dan pastinya ini suprise sekali. Di sela-sela kesibukan yang sangat padat dan sama sekali tidak berharap bisa dapat A, ternyata saya mampu menyelesaikan dengan baik semua tugas kuliah dan sekaligus pekerjaan-pekerjaan yang lain," kata Rekha Lena.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement