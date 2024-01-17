Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunda Marlo Ernesto Tak Tahu Cantika Abigail Seorang Penyanyi dan Cucu Chris Pattikawa

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:25 WIB
Ibunda Marlo Ernesto Tak Tahu Cantika Abigail Seorang Penyanyi dan Cucu Chris Pattikawa
Ibunda Marlo Ernesto tak tahu Cantika Abigail seorang penyanyi (Foto: Instagram/abigailcantika)
A
A
A

JAKARTA - Cantika Abigail saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan Cantika Abigail. Hubungan mereka bahkan kerap menjadi sorotan publik lantaran sering kali tampil mesra dan membagikan momen kebersamaan satu sama lain di media sosial.

Belum lama ini, ibunda dari Marlo, Retno Palupi Noya mengungkapkan cerita awal pertemuannya dengan Cantika Abigail. Dirinya mengaku tak kenal dengan sosok Cantika lantaran banyak sekali penyanyi yang muncul di era sekarang ini.

“Kan sekarang ini banyak sekali penyanyi. Tapi aku gak tau penyanyi-penyanyi sekarang karena banyak bermunculan,” jelas Ibu Marlo, dikutip dari podcast di kanal Youtube Volix Media, Rabu (17/1/2024).

Setelah berkenalan dengan Cantika, keduanya pun asyik mengobrol panjang hingga membahas tentang silsilah keluarga. Meski begitu, wanita yang kerap disapa Palupi ini masih belum tahu bahwa Cantika adalah penyanyi.

Cantika Abigail dan Marlo Ernesto

Ibunda Marlo Ernesto tak tahu Cantika Abigail seorang penyanyi (Foto: Instagram/abigailcantika)


“Terus tiba-tiba Marlo bilang ‘Tanya dong pekerjaannya apa?’ Karena aku gak tau dan aku tidak browsing juga,” ucap Palupi sambil tertawa geli.

Ketika ditanya mengenai pekerjaan, Cantika menjawab kalau sebenarnya dirinya adalah penyanyi. Akan tetapi Palupi tidak mengetahui bahwa Cantika adalah anggota dari GAC.

Dengan spontan dirinya mengira bahwa Cantika adalah penyanyi yang biasa ada di acara pernikahan atau yang ada di cafe-cafe.

“Saya biasanya di awards-awards tante, saya cucunya Chris Pattikawa,” sambung Marlo yang memperagakan Cantika.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
