Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Akui Rindu Masa SMA: Sekolah Tuh Seru Banget!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |17:05 WIB
Fuji Akui Rindu Masa SMA: Sekolah Tuh Seru Banget!
Fuji akui rindu masa sekolah (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fuji mengaku rindu dengan kenangan masa sekolah. Hal itu bahkan membuat adik ipar mendiang Vanessa Angel ini turut mengenang masa-masa serunya saat masih duduk di bangku sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal itu diungkap Fuji saat dirinya menghadiri salah satu acara dan mengenakan kostum seragam SMA. Momen ini membuat mantan kekasih Thariq Halilintar itu semakin nostalgia dengan pengalaman sekolahnya.

“Aku merasa pengen sekolah lagi, karena sekolah tuh seru banget,” kata Fuji di kanal YouTube, Intens Investigasi, dikutip Minggu (14/1/2024).

Fuji juga menceritakan masa-masa sekolah yang telah ia lalui, mulai dari keseruan hingga kenakalannya saat SMA. Salah satunya yang diungkap ialah momen dirinya sering tidur di kelas.

Fuji

Fuji akui rindu masa sekolah (Foto: Instagram/fuji_an)


Fuji bahkan selalu memilih bangku di paling belakang agar bisa tidur dan tak ketahuan oleh guru pengajar.

“Iya aku dulu di sekolah suka tidur maaf ya,” ungkap Fuji.

“Aku kalau duduk di belakang. Karena kalau aku tidur suka ketutupan sama yang depan, kan aku kecil ya,” tambahnya.

Fuji mengatakan masa-masa sekolahnya selalu mengukir kenangan indah yang membuatnya rindu. Selain itu, Fuji juga mengaku pernah bercita-cita menjadi dokter karena itu merupakan keinginan orangtuanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement