Fuji Akui Rindu Masa SMA: Sekolah Tuh Seru Banget!

JAKARTA - Fuji mengaku rindu dengan kenangan masa sekolah. Hal itu bahkan membuat adik ipar mendiang Vanessa Angel ini turut mengenang masa-masa serunya saat masih duduk di bangku sekolah Menengah Atas (SMA).

Hal itu diungkap Fuji saat dirinya menghadiri salah satu acara dan mengenakan kostum seragam SMA. Momen ini membuat mantan kekasih Thariq Halilintar itu semakin nostalgia dengan pengalaman sekolahnya.

“Aku merasa pengen sekolah lagi, karena sekolah tuh seru banget,” kata Fuji di kanal YouTube, Intens Investigasi, dikutip Minggu (14/1/2024).

Fuji juga menceritakan masa-masa sekolah yang telah ia lalui, mulai dari keseruan hingga kenakalannya saat SMA. Salah satunya yang diungkap ialah momen dirinya sering tidur di kelas.

Fuji akui rindu masa sekolah





Fuji bahkan selalu memilih bangku di paling belakang agar bisa tidur dan tak ketahuan oleh guru pengajar.

“Iya aku dulu di sekolah suka tidur maaf ya,” ungkap Fuji.

“Aku kalau duduk di belakang. Karena kalau aku tidur suka ketutupan sama yang depan, kan aku kecil ya,” tambahnya.

Fuji mengatakan masa-masa sekolahnya selalu mengukir kenangan indah yang membuatnya rindu. Selain itu, Fuji juga mengaku pernah bercita-cita menjadi dokter karena itu merupakan keinginan orangtuanya.