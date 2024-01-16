Alasan Fuji Lebih Pilih Kerja Dibanding Kuliah

JAKARTA - Fuji saat ini tengah menikmati ketenarannya sebagai seorang selebriti. Hal itu membuatnya memutuskan untuk lebih fokus mencari nafkah, ketimbang melanjutkan pendidikannya di jurusan hukum, Universitas Udayana, Bali.

Bukan tanpa sebab mantan kekasih Thariq Halilintar ini memilih pekerjaan dibandingkan pendidikannya. Sebab, Fuji mengaku tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sambil kuliah di saat yang bersamaan.

BACA JUGA: Fuji Bangga Pakai Tas Buatan UMKM

"Aku nggak bisa multitasking, antara belajar dicampur sama kerjaan," ungkap Fuji baru-baru ini.

Gadis 21 tahun ini bahkan mengatakan jika dirinya akan menangis apabila harus bekerja sambil kuliah. Bahkan hal itu tidak dipungkiri juga dapat membuatnya stress.

Alasan Fuji lebih pilih kerja dibanding kuliah (Foto: Instagram/fuji_an)





"Aku bisa nangis, karena aku gampang stres," sambungnya.

Soal pendidikan, Fuji sendiri mengatakan bahwa ia memiliki cita-cita untuk berkuliah di luar negeri. Namun, hal itu batal dilakukan mengingat kedua orangtuanya terkendala biaya.

Meski kini perekonomian keluarganya sudah berbanding terbalik dengan beberapa tahun lalu, Fuji mengaku masih belum siap meninggalkan pekerjaannya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika suatu saat ia akan melanjutkan pendidikannya melalui online.