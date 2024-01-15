Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Deddy Corbuzier Ungkap Alasan Ubah Bentuk Dagu, hingga Disebut Mirip Squidward

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:50 WIB
Deddy Corbuzier Ungkap Alasan Ubah Bentuk Dagu, hingga Disebut Mirip Squidward
Deddy Corbuzier ungkap alasan ubah bentuk dagu (Foto: Instagram/mastercorbuzier)
JAKARTA - Deddy Corbuzier sempat ramai diejek netizen lantaran perubahan bentuk dagunya. Bahkan tak jarang ia disamakan dengan tokoh Squidward di kartun Spongebob Square Pants.

Salah satu orng yang menyebut Deddy sebagai Squidward ialah Catheez. Saat tampil di Podcastnya, Catheez pun tak segan menyebut ayah satu anak ini sebagai Squidward ganteng.

"Kayak Squidward ganteng," ucap Catheez.

Terkait hal tersebut, suami dari Sabrina Chairunnisa ini akhirnya angkat bicara dan merasa harus meluruskan soal perubahan bentuk dagunya. Ia mengaku bahwa sejak awal dirinya tidak pernah dengan sengaja mengubah bentuk dagunya untuk menunjang penampilan.

"Gue pertama dioperasi itu gara-gara tumor," ungkap Deddy Corbuzier.

Ya, Deddy rupanya memiliki penyakit yang mengharuskannya untuk mengubah bentuk dagu lantaran sudah menyebar kebeberapa bagian di wajahnya.

Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa

Deddy Corbuzier ungkap alasan ubah bentuk dagu (Foto: Instagram/mastercorbuzier)

"Ini harus diangkat tulangnya karena tumornya spread (menyebar)," paparnya.

Mengertahui bahwa tulang dagunya harus diangkat, pria .. tahun ini pun memilih untuk merombaknya dengan struktur baru. Hal itu jelas membuat dagunya memiliki bentuk seperti saat ini.

"Begitu harus diganti, ya kita milih dong mau yang mana. Namanya milih, masak mau milih yang sama lagi? Ya intinya kita mau milih yang lebih baik kan," paparnya.

Meski banyak orang yang mengejek bentuk dagunya, ayah angkat dari Nada Tarina ini justru merasa lebih percaya diri dengan penampilan barunya. Bahkan ia mengaku sama sekali tidak sakit hati meski diejek oleh netizen lantaran bentuk dagunya.

Halaman:
1 2
