Kata Aditya Zoni soal Kabar Ammar Zoni Doyan Konsumsi Miras

JAKARTA - Asisten rumah tangga Irish Bella sempat membuat pengakuan mengejutkan saat hadir dalam sidang perceraian sang majikan dengan Ammar Zoni. Dalam kesempatan tersebut, sang ART mengatakan bahwa Ammar sempat menyimpan minuman keras di dalam kulkas.

Terkait pengakuan sang ART, Aditya Zoni selaku adik dari Ammar pun memberikan tanggapannya. Namun, Aditya yang biasanya membela sang kakak justru memilih enggan ikut campur dalam masalah tersebut.

"Untuk permasalahan itu saya nggak tahu ya. Ya itu kan udah di luar kekuasaan saya lah," seru Aditya.

Bagi suami Yasmine Ow tersebut, ia sudah tak tahu menahu soal urusan sang kakak setelah memutuskan untuk menikah. Pasalnya, ia kini lebih fokus pada rumah tangganya sendiri.

Kata Aditya Zoni soal kabar Ammar Zoni doyan konsumsi miras (Foto: Instagram/ammarzoni)



