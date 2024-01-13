Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Roy Kiyoshi si Anak Indigo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |20:32 WIB
Biodata dan Agama Roy Kiyoshi si Anak Indigo
Biodata dan Agama Roy Kiyoshi si Anak Indigo. (Foto: Instagram/@roykiyoshi)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Roy Kiyoshi menjadi buruan netizen setelah dia merilis ramalannya untuk Indonesia di 2024 lewat channel YouTube pribadinya. Dia mengungkapkan, sepanjang tahun ini identik dengan warna merah. 

Dalam ramalannya, dia menyebut situasi politik di awal tahun 2024 akan memanas, akan ada banyak kecelakaan, bencana alam berupa letusan gunung berapi, hingga serangan virus baru. 

Sementara di dunia hiburan, Roy Kiyoshi mengatakan, ada banyak public figure yang melakukan hubungan settingan demi mengkerek popularitas. Yang cukup menghebohkan, akan ada artis yang terlibat kasus penipuan. 

Roy juga mengungkapkan, pamor Indonesia di kancah internasional akan semakin mentereng di bidang olahraga hingga fashion. Berikut ulasan Okezone seputar biodata dan agama Roy Kiyoshi. 

Pria bernama Roy Kurniawan ini lahir sebagai anak indigo di Jakarta, pada 24 Februari 1987. Dia tumbuh di keluarga beda agama di mana ayahnya, Hasan Anwar seorang muslim, sementara Meilany Chandrawati sang ibu pemeluk agama Kristen. 

Namun saat beranjak dewasa, masalah agama yang terlalu kompleks di keluarganya membuat dia dan kedua orangtuanya memutuskan untuk memeluk agama Buddha bersama-sama. 

Roy Kiyoshi mengaku, sudah memiliki kemampuan indigo sejak kecil di mana dia kerap melihat makhluk tak kasat mata. Hal ini pula yang membuat dia sangat sulit bergaul dan kerap dianggap aneh oleh teman sebayanya. 

Namun begitu, kemampuan aneh yang ia miliki justru membawanya kepada karier gemilang. Namanya mencuat di dunia hiburan setelah memandu acara TV berjudul Karma di salah satu stasiun TV nasional pada 2017. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement