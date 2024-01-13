Biodata dan Agama Roy Kiyoshi si Anak Indigo

JAKARTA - Biodata dan agama Roy Kiyoshi menjadi buruan netizen setelah dia merilis ramalannya untuk Indonesia di 2024 lewat channel YouTube pribadinya. Dia mengungkapkan, sepanjang tahun ini identik dengan warna merah.

Dalam ramalannya, dia menyebut situasi politik di awal tahun 2024 akan memanas, akan ada banyak kecelakaan, bencana alam berupa letusan gunung berapi, hingga serangan virus baru.

Sementara di dunia hiburan, Roy Kiyoshi mengatakan, ada banyak public figure yang melakukan hubungan settingan demi mengkerek popularitas. Yang cukup menghebohkan, akan ada artis yang terlibat kasus penipuan.

Roy juga mengungkapkan, pamor Indonesia di kancah internasional akan semakin mentereng di bidang olahraga hingga fashion. Berikut ulasan Okezone seputar biodata dan agama Roy Kiyoshi.

Pria bernama Roy Kurniawan ini lahir sebagai anak indigo di Jakarta, pada 24 Februari 1987. Dia tumbuh di keluarga beda agama di mana ayahnya, Hasan Anwar seorang muslim, sementara Meilany Chandrawati sang ibu pemeluk agama Kristen.

Namun saat beranjak dewasa, masalah agama yang terlalu kompleks di keluarganya membuat dia dan kedua orangtuanya memutuskan untuk memeluk agama Buddha bersama-sama.

Roy Kiyoshi mengaku, sudah memiliki kemampuan indigo sejak kecil di mana dia kerap melihat makhluk tak kasat mata. Hal ini pula yang membuat dia sangat sulit bergaul dan kerap dianggap aneh oleh teman sebayanya.

Namun begitu, kemampuan aneh yang ia miliki justru membawanya kepada karier gemilang. Namanya mencuat di dunia hiburan setelah memandu acara TV berjudul Karma di salah satu stasiun TV nasional pada 2017.