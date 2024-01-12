Biodata dan Agama Noe Letto yang Sempat Jadi Atheis

Biodata dan Agama Noe Letto yang sempat jadi atheis. (Foto: YouTube/Daniel Mananta Network)

JAKARTA - Biodata dan agama Noe Letto menjadi sorotan publik setelah hadir dalam podcast YouTube Daniel Mananta Network, pada 3 Januari 2024. Dalam podcast tersebut, dia bercerita tentang perjalanannya menjadi musisi sekaligus pendakwah.

Noe lahir dengan nama asli Sabrang Mowo Damar Panuluh di Yogyakarta, 44 tahun silam. Ayahnya adalah Emha Ainun Nadjib, budayawan dan tokoh intelektual muslim Indonesia, sementara ibunya Neneng Suryaningsih.

Dia mengenyam pendidikan dasar hingga SMP di Lampung, kemudian melanjutkan pendidikan atas di SMU 7 Yogyakarta. Tamat SMA, dia melanjutkan pendidikan di Universitas Alberta Kanada.

Dari kampus itu, Noe meraih dua gelar sekaligus, Bachelor of Mathematic dan Bachelor of Physics. Kembali ke Indonesia, dia mulai bermain musik di Studio Kiai Kanjeng milik Novi Budianto yang merupakan sahabat Emha Ainun Nadjib.

Hal-hal yang dipelajarinya di studio tersebut, kemudian dituangkan Noe dalam karya-karyanya bersama band Letto. Debut pada 2004, dia sudah melahirkan empat album bersama Letto.

Jarang tampil di layar kaca, Noe memastikan Letto sampai kini belum bubar. “Alhamdulillah, kami masih ada dan belum kepikiran juga untuk membubarkan diri,” ujarnya dalam podcast YouTube Helmy Yahya, pada Juni 2021.

Noe kemudian menjelaskan alasan kenapa Letto tidak akan bubar. “Kami itu saling memegang aib satu sama lain soalnya. Jadi kalau sampai bubar, aibnya bisa menyebar nanti,” katanya bernada seloroh.