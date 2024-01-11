Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sidang Cerai Irish Bella Ditunda, Pihak Ammar Zoni Masih Usaha Datangkan Saksi

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |12:08 WIB
Sidang Cerai Irish Bella Ditunda, Pihak Ammar Zoni Masih Usaha Datangkan Saksi
Pihak Ammar Zoni masih usaha untuk bisa mendatangkan saksi di sidang perceraian (Foto: MPI)
A
A
A

DEPOK - Sidang perceraian Ammar Zoni dan Irish Bella kembali digelar di Pengadilan Agama (PA) Depok, Jawa Barat, Kamis (11/1/2024). Akan tetapi, sidang tersebut terpaksa ditunda lantaran tidak ada satupun saksi dari Ammar Zoni yang datang ke persidangan.

Diketahui, sidang yang dijadwalkan berlangsung hari ini dan beragendakan pembuktian saksi dari Ammar Zoni ditunda hingga 18 Januari mendatang.

"Pihak tergugat hanya menyampaikan bukti surat dan ada bukti satu lagi yang berbentuk barang tetapi hari ini mereka tidak mengajukan saksi-saksi, kemudian majelis masih memberikan kesempatan satu kali lagi yang terakhir untuk mengajukan pembuktian berupa saksi," kata kuasa hukum Irish Bella, Nurul Amalia usai persidangan.

"Mereka menjanjikan saksinya untuk dihadirkan pekan depan sidang selanjutnya," sambungnya.

Irish Bella dan Ammar Zoni

Pihak Ammar Zoni masih usaha untuk bisa mendatangkan saksi di sidang perceraian (Foto: Instagram/ammarzoni)

Hal ini pun dibenarkan oleh Jon Mathias selaku kuasa hukum Ammar Zoni. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih mengusahakan agar para saksi bisa hadir di sidang perceraian pekan depan.

"Saksi ini kan emang sudah ada, direkomendasikan sama Ammar dan kami juga menghubungi dan ketemu cuma waktunya belum bisa. Karena ya kalau dari pihak keluarga kan bapaknya sakit, dan untuk keluarga dekat kan," jelas Jon Mathias dalam wawancara terpisah.

"Nah untuk mantan pegawai juga karena mereka sudah bekerja dengan orang lain kita harus menyesuaikan waktu dulu dengan diizinkan oleh pimpinannya," sambungnya.

Sementara itu, terkait kehadiran pihak keluarga, Jon menyebut akan berusaha menghadirkan Aditya Zoni ke ruang sidang untuk membela sang kakak. Namun, lantaran Aditya Zoni sibuk nyaleg, Jon sendiri belum bisa memastikan apakah suami Yasmine Ow itu akan hadir di persidangan berikutnya.

