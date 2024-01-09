Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Desy Ratnasari Mulai Kepikiran Soal Kematian di Usianya yang Genap 50 Tahun

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |03:30 WIB
Desy Ratnasari mulai kepikiran soal kematian
JAKARTA - Desy Ratnasari baru saja genap berusia 50 tahun. Di usianya yang sudah memasuki kepala lima, bintang film Buya Hamka ini mengaku tidak memiliki keinginan apapun. Ia hanya ingin memperbaiki diri ke depannya.

"Nggak pengen apa apa cuma pengen memperbaiki diri," kata Desy Ratnasari di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2024).

Bahkan perempuan kelahiran Sukabumi, 12 Desember 1973 itu sudah mulai kepikiran dengan kematian dirinya sendiri.

"Paling signifikan memikirkan mengenai kematian, apa yang nanti dibawa, tentang apa yang saya lakukan di waktu yang sempit ini untuk bisa mendidik anak saya lagi menjadi contoh yang baik untuk anak saya," ungkap Desy Ratnasari.

Desy Ratnasari mulai kepikiran soal kematian


Selain itu, Desy juga ingin memberikan waktunya untuk fokus mempersiapkan dan memikirkan masa depan putri tunggalnya, Nasywa Nathania.

"Ini kan proses menetaskan anak saya gitu ya dia punya masa depan yang terbaik, kehidupan dia dan kepada orang lain lebih ke arah itu aja. Kalau yang lain saya gak terlalu berpikir," terang Desy Ratnasari.

Bukan tanpa sebab, pasalnya wanita berdarah Sunda itu sangat sadar dengan konsep umur tidak ada yang pernah tahu. Maka dari itu, ia hanya ingin fokus pada perbaikan diri sebelum pergi untuk selamanya.

