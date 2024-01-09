Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

20 Tahun Menjanda, Desy Ratnasari Pilih Momong Cucu Dibanding Cari Jodoh

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:45 WIB
20 Tahun Menjanda, Desy Ratnasari Pilih Momong Cucu Dibanding Cari Jodoh
Desy Ratnasari pilih momong cucu dibanding cari jodoh (Foto: Instagram @desyratnasariterdepan)
JAKARTA - Desy Ratnasari sudah 20 tahun menyandang status janda setelah resmi bercerai dari Sammy Hamzah. Bahkan ia kini mengaku sudah tidak ambil pusing perihal jodoh.

Di usianya yang ke-50, Desy lebih memilih menyerahkan urusan jodohnya kepada Tuhan.

"Sekarang ini momennya dikasih Allah Alhamdulilah, enggak dikasih ya udah. Yang terbaik aja kita pikirin untuk bisa melihat ke depan," ujar Desy Ratnasari Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (9/1/2024).

Alih-alih memikirkan jodohnya, Desy Ratnasari justru lebih memiliki keinginan agar putri semata wayangnya, Nasywa Nathania Hamzah, bisa segera menikah.

 Desy Ratnasari dan Nasywa

Desy Ratnasari pilih momong cucu dibanding cari jodoh (Foto: Instagram @desyratnasariterdepan)

