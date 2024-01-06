Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aurel Hermansyah Beri Jawaban Menohok Usai Kena Body Shaming

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |18:05 WIB
Aurel Hermansyah Beri Jawaban Menohok Usai Kena Body Shaming
Aurel Hermansyah beri jawaban menohok usai kena body shaming (Foto: Instagram/aurelhermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Aurel Hermansyah angkat bicara usai terkena body shaming dari netizen. Melalui akun Instagramnya, istri Atta Halilintar ini memberi jawaban menohok kepada netizen yang mengomentari bobot tubuhnya saat ini.

Setelah sang suami pasang badan membelanya, kini giliran Aurel sendiri yang membungkam netizen lewat pesan menohok.

Aurel nampaknya membaca segala hujatan yang mengarah kepadanya melalui kolom komentar di media sosialnya. Dia pun merasa miris lantaran komentar-komentar pedas itu dilontarkan oleh seorang perempuan di saat seharusnya saling mendukung sebagai sesama perempuan.

'Aurel gendut banget sekarang'. 'Kangen Aurel sebelum nikah'. 'Aurel kaya ibu-ibu'. Kenapa ya orang-orang itu pada jahat dan suka banget body shaming? Yang mirisnya adalah yang ngomong sesama perempuan," ujar Aurel dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @aurelie.hermansyah, Sabtu (6/1/2024).

Aurel Hermansyah

Aurel Hermansyah beri jawaban menohok usai kena body shaming (Foto: Instagram/aurelhermansyah)


Kakak dari Azriel Hermansyah ini tak menampik jika bobot tubuhnya kini naik drastis dan membuatnya terlihat gemuk. Hal tersebut terjadi lantaran dirinya baru melahirkan.

Bahkan menantu dari Gen Halilintar ini pun mengaku tak mungkin langsung melakukan diet usai melahirkan karena masih harus menyusui bayinya.

Sebagai seorang ibu, tentu prioritas Aurel adalah kesehatan bayinya. Dia tak masalah jika tak bisa melakukan diet asalkan bisa memberikan ASI terbaik untuk putrinya.

"Iya emang sekarang aku gendut, karena baru aja melahirkan 1 bulan yang lalu. Kalau aku mau egois dari awal melahirkan aku gak usah kasih Asi anak saya langsung aja die. Tapi gak gitu, untungnya aku gak egois dan mikirin kesehatan anak saya, kasih Asi yang terbaik supaya anakku sehat," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/33/3027809/jawaban-menohok-aurel-ketika-netizen-kepo-dengan-pekerjaan-azriel-hermansyah-qaYV0dW6Uz.jpg
Jawaban Menohok Aurel Ketika Netizen Kepo dengan Pekerjaan Azriel Hermansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3025078/aurel-hermansyah-di-pertunangan-thariq-halilintar-dan-aaliyah-massaid-dari-sahabat-jadi-adik-aku-MI8rogu8wm.jpg
Aurel Hermansyah di Pertunangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid: Dari Sahabat Jadi Adik Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/33/3022981/atta-halilintar-dan-aurel-hermansyah-didoakan-jadi-haji-mabrur-ulDQHWKipr.jpg
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Didoakan Jadi Haji Mabrur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/09/33/3019239/aurel-hermansyah-titip-anak-ke-calon-adik-ipar-aaliyah-massaid-nanti-gantian-ya-nE8TklMbeU.jpg
Aurel Hermansyah Titip Anak ke Calon Adik Ipar, Aaliyah Massaid: Nanti Gantian ya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/33/3019060/jelang-pergi-haji-aurel-hermansyah-dilarikan-ke-rumah-sakit-gara-gara-jalani-diet-ketat-1KgxxWRM43.jpg
Jelang Pergi Haji, Aurel Hermansyah Dilarikan ke Rumah Sakit Gara-gara Jalani Diet Ketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/33/3017987/aurel-hermansyah-tak-berhenti-nangis-jelang-pergi-haji-tanpa-anak-anak-BwDytrAsck.jpg
Aurel Hermansyah Tak Berhenti Nangis Jelang Pergi Haji Tanpa Anak-Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement