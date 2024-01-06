Aurel Hermansyah Beri Jawaban Menohok Usai Kena Body Shaming

JAKARTA - Aurel Hermansyah angkat bicara usai terkena body shaming dari netizen. Melalui akun Instagramnya, istri Atta Halilintar ini memberi jawaban menohok kepada netizen yang mengomentari bobot tubuhnya saat ini.

Setelah sang suami pasang badan membelanya, kini giliran Aurel sendiri yang membungkam netizen lewat pesan menohok.

Aurel nampaknya membaca segala hujatan yang mengarah kepadanya melalui kolom komentar di media sosialnya. Dia pun merasa miris lantaran komentar-komentar pedas itu dilontarkan oleh seorang perempuan di saat seharusnya saling mendukung sebagai sesama perempuan.

'Aurel gendut banget sekarang'. 'Kangen Aurel sebelum nikah'. 'Aurel kaya ibu-ibu'. Kenapa ya orang-orang itu pada jahat dan suka banget body shaming? Yang mirisnya adalah yang ngomong sesama perempuan," ujar Aurel dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @aurelie.hermansyah, Sabtu (6/1/2024).

Aurel Hermansyah beri jawaban menohok usai kena body shaming (Foto: Instagram/aurelhermansyah)





Kakak dari Azriel Hermansyah ini tak menampik jika bobot tubuhnya kini naik drastis dan membuatnya terlihat gemuk. Hal tersebut terjadi lantaran dirinya baru melahirkan.

Bahkan menantu dari Gen Halilintar ini pun mengaku tak mungkin langsung melakukan diet usai melahirkan karena masih harus menyusui bayinya.

Sebagai seorang ibu, tentu prioritas Aurel adalah kesehatan bayinya. Dia tak masalah jika tak bisa melakukan diet asalkan bisa memberikan ASI terbaik untuk putrinya.

"Iya emang sekarang aku gendut, karena baru aja melahirkan 1 bulan yang lalu. Kalau aku mau egois dari awal melahirkan aku gak usah kasih Asi anak saya langsung aja die. Tapi gak gitu, untungnya aku gak egois dan mikirin kesehatan anak saya, kasih Asi yang terbaik supaya anakku sehat," sambungnya.