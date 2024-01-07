Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raisa Rayakan Momen Awal Tahun di Bali, Netizen: Hamish Daud Mana?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |07:01 WIB
Raisa Rayakan Momen Awal Tahun di Bali, Netizen: Hamish Daud Mana?
Raisa rayakan momen awal tahun di Bali (Foto: IG Raisa)
A
A
A

JAKARTA - Raisa baru-baru ini membagikan momen dirinya saat merayakan awal tahun 2024 di Pulau Dewata, Bali. Momen itu diunggah pelantun Kali Kedua ini di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan itu, Raisa memperlihatkan beragam dessert hingga suasana tempatnya menginap di momen awal tahun 2024 ini.

“Mengawali tahun baru tepat bersama @themuliabali,” tulis Raisa.

Raisa Rayakan Momen Awal Tahun di Bali, Netizen: Hamish Daud Mana?

Dari beberapa potret yang dibagikan Raisa, nampak ia memperlihatkan suasana liburan di Bali yang menyenangkan.

Mulai dari makanan yang lezat, indahnya pemandangan Bali hingga potret sang anak yang nampak menikmati momen liburan awal tahun ini.

Namun, dari sekian banyak potret tersebut, Raisa nampak tak mengunggah foto sang suami, Hamish Daud di postingannya saat di Bali. Hanya sosok sang putri, Zalina yang muncul di unggahan ini.

Alhasil, unggahan Raisa saat menikmati liburan awal tahun di Bali ini pun mengundang komentar para netizen. Warganet ikut menanyakan keberadaan Hamish yang seolah tak hadir di tengah momen liburan ini.

“Perfect, kak Hamishnya mana kak?,” kata akun @ca*****.

“Hamish mana kak Yaya?,” sambung @iv******.

“Penyanyi pop yang tadinya adem ayem…,” tambah akun @fi******.

