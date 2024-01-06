Putus dari Thariq Halilintar, Fuji Akui Belum Punya Pacar

JAKARTA - Fuji akhirnya bicara soal kehidupan asmaranya. Pasalnya, usai putus dari Thariq Halilintar, ia sempat dijodoh-jodohkan netizen dengan sejumlah public figur, mulai dari El Rumi, Athalla Naufal, hingga Asnawi Mangkualam.

Dalam tayangan PodHub di kanal YouTube, Deddy Corbuzier, Fuji menegaskan dirinya tak memiliki kekasih alias tengah menjomblo.

“Fuji udah punya pacar ya?,” kata Deddy, dikutip Sabtu (6/1/2024).

“Gak punya lagi,” jawab Fuji.

Fuji akui belum punya pacar (Foto: Instagram/fuji_an)





Mendengar jawaban Fuji, Deddy pun terkejut seolah tak percaya. Ia tak menyangka sosok gadis 21 tahun yang sering dikabarkan dekat dengan sejumlah pria nyatanya belum memiliki tambatan hati.

“Kamu secantik ini gak punya pacar?,” kata Deddy.

Deddy juga menanyakan apakah Fuji mungkin dekat dengan seseorang yang belum resmi menjadi kekasihnya. Alih-alih membenarkan, Fuji justru membantah dan mengatakan dirinya benar-benar sedang tak dekat dengan pria manapun.

“Sekarang sih gak ada (yang dekat) juga,” jawab Fuji.