Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Putus dari Thariq Halilintar, Fuji Akui Belum Punya Pacar

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |21:45 WIB
Putus dari Thariq Halilintar, Fuji Akui Belum Punya Pacar
Fuji akui belum punya pacar (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fuji akhirnya bicara soal kehidupan asmaranya. Pasalnya, usai putus dari Thariq Halilintar, ia sempat dijodoh-jodohkan netizen dengan sejumlah public figur, mulai dari El Rumi, Athalla Naufal, hingga Asnawi Mangkualam.

Dalam tayangan PodHub di kanal YouTube, Deddy Corbuzier, Fuji menegaskan dirinya tak memiliki kekasih alias tengah menjomblo.

“Fuji udah punya pacar ya?,” kata Deddy, dikutip Sabtu (6/1/2024).

“Gak punya lagi,” jawab Fuji.

Fuji

Fuji akui belum punya pacar (Foto: Instagram/fuji_an)


Mendengar jawaban Fuji, Deddy pun terkejut seolah tak percaya. Ia tak menyangka sosok gadis 21 tahun yang sering dikabarkan dekat dengan sejumlah pria nyatanya belum memiliki tambatan hati.

“Kamu secantik ini gak punya pacar?,” kata Deddy.

Deddy juga menanyakan apakah Fuji mungkin dekat dengan seseorang yang belum resmi menjadi kekasihnya. Alih-alih membenarkan, Fuji justru membantah dan mengatakan dirinya benar-benar sedang tak dekat dengan pria manapun.

“Sekarang sih gak ada (yang dekat) juga,” jawab Fuji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126711/fuji_utami-6VYr_large.jpg
Fuji Merasa Diremehkan Setelah Dua Kali Ditipu Rekan Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement