Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Michael Bolton Jalani Operasi Usai Didagnosa Idap Tumor Otak

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |11:35 WIB
Michael Bolton Jalani Operasi Usai Didagnosa Idap Tumor Otak
Michael Bolton jalani operasi usai didiagnosa idap tumor otak (Foto: Instagram/michaelbolton)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi asal Amerika Serikat, Michael Bolton, baru saja menjalani operasi. Pelantun Said I Love you But I Lied tersebut diketahui menjalani operasi usai didiagnosa mengidap tumor otak.

Diketahui, proses pembedahan ini dilakukan sebelum liburan musim dingin, sehingga bisa beristirahat dari aktivitasnya sebagai pemusik untuk pemulihan.

Terbaru, Michael Bolton membagikan kondisinya melalui unggahan di akun Facebooknya. Di sana, ia menulis bahwa dirinya mengidap tumor otak, tapi telah melakukan operasi dan akan beristirahat untuk sementara waktu dari panggung musik.

“Tepat sebelum liburan, saya diketahui mengidap tumor otak, yang memerlukan pembedahan segera. Berkat tim medis saya yang luar biasa, operasinya sukses. Sekarang saya memulihkan diri di rumah dan dikelilingi oleh cinta dan dukungan yang luar biasa dari keluarga saya,” tulis Bolton dalam unggahannya di Facebook.

Michael Bolton

Michael Bolton jalani operasi usai didiagnosa idap tumor otak (Foto: Instagram/michaelbolton)


Penyanyi berusia 70 tahun itu juga menuliskan akan mengabdikan diri selama beberapa bulan ke depan untuk pemulihan. Ia juga mengambil waktu istirahat sementara dari tur musiknya.

Walau pun sulit karena harus mengecewakan penggemar, Bolton berjanji akan berusaha mempercepat proses pemulihannya. Pasalnya, tumor otak yang diidapnya diketahui dengan cepat dan operasi berjalan lancar.

“Ketahuilah bahwa saya menyimpan pesan-pesan positif kalian (penggemar) di hati saya, dan saya akan memberi kalian lebih banyak kabar terbaru secepatnya. Banyak cinta selalu, MB,” tutup pesan dari Michael Bolton di Facebook.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/03/205/1159244/syarat-unik-michael-bolton-dalam-konsernya-Cq8QVckvwJ.jpg
Syarat Unik Michael Bolton dalam Konsernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/03/205/1159220/romantisnya-konser-michael-bolton-di-jakarta-a4SjHXRy5Z.jpg
Romantisnya Konser Michael Bolton di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/01/205/1158680/anggun-merasa-terhormat-diundang-michael-bolton-a26AIici9q.jpg
Anggun Merasa Terhormat Diundang Michael Bolton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/06/01/205/1158645/michael-bolton-gandeng-anggun-di-konsernya-SKVhaxOW7D.jpg
Michael Bolton "Gandeng" Anggun di Konsernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/31/205/1127308/ke-indonesia-michael-bolton-request-wine-terbaik-1V43vVNtUA.jpg
Ke Indonesia, Michael Bolton Request Wine Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/03/31/205/1127211/michael-bolton-akan-kembali-kolaborasi-dengan-agnez-mo-44iAsoUxhv.jpg
Michael Bolton Akan Kolaborasi Kembali dengan Agnez Mo?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement