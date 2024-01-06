Michael Bolton Jalani Operasi Usai Didagnosa Idap Tumor Otak

JAKARTA - Penyanyi asal Amerika Serikat, Michael Bolton, baru saja menjalani operasi. Pelantun Said I Love you But I Lied tersebut diketahui menjalani operasi usai didiagnosa mengidap tumor otak.

Diketahui, proses pembedahan ini dilakukan sebelum liburan musim dingin, sehingga bisa beristirahat dari aktivitasnya sebagai pemusik untuk pemulihan.

Terbaru, Michael Bolton membagikan kondisinya melalui unggahan di akun Facebooknya. Di sana, ia menulis bahwa dirinya mengidap tumor otak, tapi telah melakukan operasi dan akan beristirahat untuk sementara waktu dari panggung musik.

“Tepat sebelum liburan, saya diketahui mengidap tumor otak, yang memerlukan pembedahan segera. Berkat tim medis saya yang luar biasa, operasinya sukses. Sekarang saya memulihkan diri di rumah dan dikelilingi oleh cinta dan dukungan yang luar biasa dari keluarga saya,” tulis Bolton dalam unggahannya di Facebook.

Michael Bolton jalani operasi usai didiagnosa idap tumor otak (Foto: Instagram/michaelbolton)





Penyanyi berusia 70 tahun itu juga menuliskan akan mengabdikan diri selama beberapa bulan ke depan untuk pemulihan. Ia juga mengambil waktu istirahat sementara dari tur musiknya.

Walau pun sulit karena harus mengecewakan penggemar, Bolton berjanji akan berusaha mempercepat proses pemulihannya. Pasalnya, tumor otak yang diidapnya diketahui dengan cepat dan operasi berjalan lancar.

“Ketahuilah bahwa saya menyimpan pesan-pesan positif kalian (penggemar) di hati saya, dan saya akan memberi kalian lebih banyak kabar terbaru secepatnya. Banyak cinta selalu, MB,” tutup pesan dari Michael Bolton di Facebook.