HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Beri Klarifikasi Soal Sibuk Merapikan Pakaian saat Ganjar Pranowo Pidato

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |08:28 WIB
Fuji Beri Klarifikasi Soal Sibuk Merapikan Pakaian saat Ganjar Pranowo Pidato
Fuji beri klarifikasi soal sibuk merapikan pakaian saat Ganjar Pranowo pidato (Foto: Instagram/fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Fujianti Utami Putri baru-baru ini menjadi perbincangan lantaran terlihat sibuk merapikan Pakaian di depan calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Terkait hal itu, Fuji pun memberikan penjelasan mengapa ia terlihat sibuk membenahi baju saat menghadiri acara Peluncuran Internet Gratis yang berlangsung di Semarang, Jawa Tengah tersebut.

Tampaknya hal itu terjadi lantaran masalah kenyamanannya. Mengingat, Fuji baru saja mendapat kabar soal undangan tersebut di H-1, sedangkan ia dan sang kakak, Fadly Faisal tengah liburan di Bali.

Melalui unggahan eksklusif Instagram pribadinya, Fuji pun memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.

"Aku diundang SUPER dadakan banget alias h-1, harusnya aku masih liburan di bali tapi langsung terbang ke solo (abis itu otw naik mobil ke semarang) yaaa nggak bawa baju, cuma bawa baju buat liburan di Bali," terang Fuji menjawab pertanyaan salah satu netizen.

Fuji

Fuji beri klarifikasi soal sibuk merapikan pakaian saat Ganjar Pranowo pidato (Foto: Instagram/fuji_an)


Tak hanya itu, Fuji pun mengatakan bahwa ia sudah sempat menitipkan pakaian formalnya kepada sang mantan, Thariq Halilintar yang kebetulan juga hadir di acara tersebut.

"Gue tanggal 1 ke Semarang. Tolong siapin baju sopan dan baju formal," pinta Fuji pada timnya.

"Okeesiap ti," balas tim Fuji.

"Suruh ay aja. Kirim ke thoriq," lanjut Fuji.

Halaman:
1 2
