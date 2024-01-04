Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

5 Musisi Ini Larang Keras Lagu Ciptaannya Dibawakan oleh Mantan Personel Bandnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |17:43 WIB
5 Musisi Ini Larang Keras Lagu Ciptaannya Dibawakan oleh Mantan Personel Bandnya
5 Musisi Ini Larang Keras Lagu Ciptaannya Dinyanyikan Mantan Personel Bandnya (Foto: Okezone)
JAKARTA - Fenomena musisi melarang keras lagu ciptaannya dibawakan oleh mantan personel bandnya sendiri tengah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Pasalnya, lagu-lagu yang dilarang merupakan lagu yang sangat terkenal dan terbilang identik dengan orang tersebut.

Perlu diketahui, Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2-14 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa seorang pencipta lagu memiliki hak ekonomi atas pertunjukan yang dilakukan orang lain dengan lagunya.

Dengan kata lain, seorang penyanyi atau band harus memiliki izin dari si pencipta lagu dengan cara membayar tarif pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Dengan begitu, maka si pencipta lagu juga akan mendapatkan hak ekonominya.

Berikut adalah daftar 5 musisi yang melarang keras lagu ciptaannya dibawakan oleh mantan personel bandnya sendiri dilansir dari berbagai sumber, Kamis (5/1/2023).

1. Ahmad Dhani

5 Musisi Ini Larang Keras Lagu Ciptaannya Dibawakan oleh Mantan Personel Bandnya

Musisi pertama yang melarang mantan personel bandnya menyanyikan lagu ciptaannya adalah Ahmad Dhani. Musisi kondang tersebut melarang Once Mekel, mantan vokalis Dewa 19 yang keluar sejak tahun 2010 untuk menyanyikan seluruh lagu Dewa dalam penampilan solonya. Polemik ini konon berawal dari pembayaran royalti yang tersendat.

2. Posan Tobing

Posan Tobing

Mantan drummer band Kotak, Posan Tobing melarang mantan bandnya sendiri untuk menyanyikan lagu ciptaannya seperti “Berbeda”, “Kerabat Kotak”, dan “Masih Cinta”. Hal ini bermula dengan obrolan para personel band Kotak yang berkaitan dengan royalti.

3. Badai Kerispatih

Badai Kerispatih

Badai merupakan personel band Kerispatih yang keluar pada Mei 2016 lalu. Setelah keluar, Badai lantas melarang mantan bandnya itu untuk membawakan single-single yang pernah ia ciptakan untuk Kerispatih.

Halaman:
1 2
