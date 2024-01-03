Ammar Zoni Minta Direhabilitasi Lantaran Stres Berada di Penjara

JAKARTA - Ammar Zoni saat ini masih mendekam sebagai tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Ia diketahui diamankan usai kembali terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba untuk yang ketiga kalinya.

Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias mengatakan bahwa kliennya itu merasa stres selama berada dipenjara. Sebab, selama di penjara Ammar Zoni tetap memikirkan masa depan keluarga kecilnya ditambah lagi ayahnya sedang sakit.

"Psikisnya sampai sekarang masih tertekan karena masih memikirkan masalah orang tuanya, sakit kan," ujar Jon Mathias, saat dihubungi awak media, baru-baru ini.

Untuk itu Ammar Zoni meminta agar ia bisa menjalani rehabilitasi dan tidak dipenjara seperti saat ini. Bahkan, Jon Mathias pun juga sudah mengajukan asesmen kepada pihak penyidik.

Ammar Zoni minta direhabilitasi lantaran stres berada di penjara (Foto: MPI)





Akan tetapi, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kelanjutan proses asesmen tersebut.

"kita kan pengajuan ke penyidik ya, polres kasat narkoba. Nah nanti Polres yang mengajukan itu ke BNN atau BNNP provinsi DKI," jelas Jon Mathias.

Nantinya asesmen medis tersebut akan menentukan nasib Ammar Zoni apakah akan menjalani rehabilitasi atau dipenjara.

"Nanti kita akan check lagi sampai mana itu permohonan kita ke penyidik," kata Jon Mathias.