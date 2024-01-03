Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Minta Direhabilitasi Lantaran Stres Berada di Penjara

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |14:15 WIB
Ammar Zoni Minta Direhabilitasi Lantaran Stres Berada di Penjara
Ammar Zoni minta direhabilitasi lantaran stres berada di penjara (Foto: Instagram/ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni saat ini masih mendekam sebagai tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Ia diketahui diamankan usai kembali terlibat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba untuk yang ketiga kalinya.

Kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias mengatakan bahwa kliennya itu merasa stres selama berada dipenjara. Sebab, selama di penjara Ammar Zoni tetap memikirkan masa depan keluarga kecilnya ditambah lagi ayahnya sedang sakit.

"Psikisnya sampai sekarang masih tertekan karena masih memikirkan masalah orang tuanya, sakit kan," ujar Jon Mathias, saat dihubungi awak media, baru-baru ini.

Untuk itu Ammar Zoni meminta agar ia bisa menjalani rehabilitasi dan tidak dipenjara seperti saat ini. Bahkan, Jon Mathias pun juga sudah mengajukan asesmen kepada pihak penyidik.

Ammar Zoni (MPI)

Ammar Zoni minta direhabilitasi lantaran stres berada di penjara (Foto: MPI)


Akan tetapi, sampai saat ini pihaknya masih menunggu kelanjutan proses asesmen tersebut.

"kita kan pengajuan ke penyidik ya, polres kasat narkoba. Nah nanti Polres yang mengajukan itu ke BNN atau BNNP provinsi DKI," jelas Jon Mathias.

Nantinya asesmen medis tersebut akan  menentukan nasib Ammar Zoni apakah akan menjalani rehabilitasi atau dipenjara.

"Nanti kita akan check lagi sampai mana itu permohonan kita ke penyidik," kata Jon Mathias.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176143/ammar_zoni-WjJH_large.jpg
Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Dalam Penjara, Sahabat: Saya Angkat Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176127/ammar_zoni-fZWm_large.jpg
Ustadz Derry Sulaiman Kecewa Tahu Ammar Zoni Edarkan Narkoba dalam Penjara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175741/ammar_zoni-SobC_large.jpg
Ammar Zoni Jadi Gudang dalam Peredaran Narkotika di Rutan Salemba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175571/ammar_zoni-KV9R_large.jpg
Duh, Ammar Zoni Kembali Tersandung Kasus Narkoba di Dalam Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3133996/ammar_zoni-Igul_large.jpg
Pengacara Ungkap Peluang Ammar Zoni Bebas dalam Waktu Dekat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102959/ammar_zoni-db8B_large.jpg
Zeda Salim Kecewa pada Ammar Zoni Imbas Duda Irish Bella Berubah Sikap
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement