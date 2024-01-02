Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Otoklix dan Vision+ Bagi-bagi Voucher Perawatan Ambulans Gratis

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |14:00 WIB
Otoklix dan Vision+ Bagi-bagi <i>Voucher</i> Perawatan Ambulans Gratis
Otoklix dan Vision+ bagi-bagi voucher perawatan ambulans gratis. (Foto: Syifa Fauziah/MNC Portal Indonesia)
JAKARTA - Vision+ dan Otoklix menyerahkan voucher perawatan mobil gratis untuk Ahmad Setiadi Wibowo, pemilik ambulans gratis. Bantuan tersebut merupakan bagian dari promosi serial Montir Cantik

Rininta Bella, Head of Marketing & Research Otoklix mengungkapkan, pihaknya memberi dukungan promosi atas penayangan serial yang dibintangi Annette Edoarda tersebut.

“Kali ini, kami memberikan dukungan untuk Vision+ dan MNC Peduli dengan menyerahkan bantuan berupa perawatan ambulans gratis. Happy banget dengan kolaborasi ini,” ujarnya di Jakarta, belum lama ini. 

Lebih jauh Rininta Bella menjelaskan, Otoklix menyerahkan paket service kendaraan lengkap dari detailing hingga perawatan mesin mobil senilai Rp7 juta per ambulans. “Jadi voucher tersebut nanti bisa diklaim oleh pemilik ambulans,” katanya. 

