HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nycta Gina Bersyukur Bisa Rayakan Tahun Baru Bareng Keluarga di Tanah Suci

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |02:30 WIB
Nycta Gina Bersyukur Bisa Rayakan Tahun Baru Bareng Keluarga di Tanah Suci
Nycta Gina rayakan tahun baru di Tanah Suci (Foto: Instagram/missnyctagina)
JAKARTA - Nycta Gina dan Rizky Kinos saat ini tengah berada di Tanah Suci untuk menjalani ibadah umrah. Hal itu membuat pasangan ini otomatis merayakan pergantian tahun 2024 di Mekkah.

Meski harus merayakan malam tahun baru jauh dari keramaian ataupun kembang api, nycta Gina mengaku sangat bersyukur. Sebab, ia bisa merasakan bagaimana momen tahun baru di Tanah Suci.

Tak hanya itu, Gina juga tampak bersyukur lantaran ia dan keluarga berhasil menjalani serangkaian ibadah umrah.

"Alhamdulillah umroh wajibnya sudah selesai dan Masya Allah pas banget semua rangkaian umrah selesai ketika pergantian tahun di Jakarta," kata Nycta Gina dalam cuitan diakun instagram miliknya, dikutip pada Senin (1/1/2024).

Nycta Gina dan keluarga

Nycta Gina rayakan tahun baru di Tanah Suci (Foto: Instagram/missnyctagina)


