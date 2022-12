JAKARTA - Artis sekaligus penyiar radio, Nycta Gina, mengungkapkan kabar bahagia mengenai kondisi suaminya, Rizky Kinos. 2 tahun mengalami sakit pada punggung bagian bawah hingga bersahabat dengan koyo, kini pria 37 tahun itu sudah bisa terlepas dari rasa nyeri yang kerap dialaminya.

Melalui akun Instagramnya, wanita 38 tahun itu mengatakan bahwa suaminya baru saja selesai menjalani operasi saraf kejepit. Bahkan ia turut mengucapkan terima kasih pada dokter yang telah membuat suaminya yakin untuk mau melakukan operasi tersebut.

"Setelah kurang lebih 2 tahun mencoba berdamai dg low back painnya, akhirnya nyerah jg yaa pak kinos @kinosnoski krn ternyata sudah masuk kategori HNP alias syaraf kejepit, pantes kumat2an," ungkap Nycta Gina pada keterangan foto.

"Terimakasih dr @ryuhasan udh bikin nyaman dan bikin yakin kinos utk berani operasi," lanjutnya.

Dalam unggahannya, Nycta Gina terlihat membagikan foto saat dirinya menemani sang suami yang tengah berbaring di ranjang rumah sakit pasca operasi. Bahkan dalam slide berikutnya, terlihat Kinos tengah bersiap sebelum akhirnya memasuki ruang operasi.

Lewat unggahannya, ibu dua anak ini mengaku sangat bahagia lantaran cita-cita suaminya untuk tak lagi merasakan sakit pada punggungnya bisa tercapai. Apalagi, setelah operasi ia sudah bisa kembali melakukan berbagai aktivitas, salah satunya olahraga.

"Tp alhamdulillah cita2 new year new me nya insya Allah tercapai.. kedepannya ga ada sakit2 pinggang lagi, ga pake koyo2an lagi, bisa olahraga lagi," paparnya.

"Tema hari ibuku kali ini “nemenin suami operasi” tandasnya.

Unggahan bintang film Poconggg Juga Pocong tersebut langsung dikomentari oleh para rekan-rekannya sesama artis. Mereka bahkan mendoakan agar Kinos bisa segera lekas membaik dan bisa kembali beraktivitas seperti semula.

"Semangaaaatttt…. Cepet pulih kembali,"kata Nycta Gina. "Get soon well pak. Sehat. Sehat. Sehat. Udah tua jangan banyak gaya makanya. Hahahahaba," sambung Wendi Cagur. "@missnyctagina … semangatttt pak @kinosnoski cepat kembali beraksii di ranjang hahaha yeeeyyy!!!," lanjut Moa Aeim. "Cepet pulih kinoooshhhhh," ucap Uus.