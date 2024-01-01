Ayu Ting Ting Berharap Segera Dapat Jodoh dan Gelar Konser Tunggal di 2024

JAKARTA - Ayu Ting Ting memilih untuk menghibur warga Depok, Jawa Barat pada malam pergantian tahun 2024. Pedangdut 31 tahun itu bahkan memilih untuk mengguncang panggung Eco Town, Depok dengan mengajak warga sekitar bergoyang bersamanya.

Di 2024 ini, Ayu Ting Ting pun masih mengungkap harapan yang selalu diutarakannya sejak beberapa tahun belakangan ini. Pelantun Alamat Palsu ini mengaku sangat berharap bisa segera bertemu dengan jodohnya.

Sementara itu, ia juga memiliki harapan soal konser tunggal.

"Doain aja bisa konser. Doain biar ada jodohnya," ujar Ayu Ting Ting dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Senin (1/1/2024).

Harapan Ayu Ting Ting di 2024 (Foto: Instagram @ayutingting92)

Sebagai warga asli Depok, dia mengaku senang diberi kesempatan untuk membaur bersama warga setempat dengan berjoget ria, merayakan tahun baru dengan penuh suka cita.

Kesempatan ini begitu berarti baginya lantaran belum tentu setiap tahunnya dia dapat merayakan tahun baru di kampung halaman kebanggaannya itu.

"Alhamdulillah seneng, seru, heboh. Saya sebagai warga Depok senang bisa menghibur teman-teman yang ada di Depok. Jarang banget, puas bisa tahun baru di kampung sendiri. Sesuatu yang berharga," lanjutnya.