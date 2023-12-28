Doa Ayu Ting Ting untuk Bilqis yang Genap Berusia 10 Tahun

JAKARTA - Putri semata wayang Ayu Ting Ting, Bilqis Khumairah Razak, genap berusia 10 tahun pada hari ini, Kamis (28/12/2023). Melalui akun Instagramnya, pelantun Alamat Palsu itu lantas memberikan ucapan doa untuk sang putri, lewat akun Instagram pribadinya @ayutingting92.

Dalam unggahannya, Ayu juga turut menyertakan foto dirinya bersama sang putri sambil mengenakan bando. Ia pun tak lupa menuliskan harapannya untuk Bilqis yang sudah semakin beranjak besar.

“Happy birthday anak bunda sayang, Bilqis Khumairah Razak yang ke 10 tahun. Semoga sehat selalu, panjang umur, selalu tumbuh menjadi anak yang sholehah, semakin pintar, cerdas, selalu jadi anak yang baik, manis, sayang sama bunda, ayah, ibu, selalu bahagia, semoga semua yang kamu inginkan terwujud dan terkabul ya nak Aamiin ya Allah jabah,” tulis Ayu Ting Ting, dikutip dalam Instagramnya @ayutingting92, Kamis (28/12/2023).

Tidak hanya itu, Ayu juga memberikan surprise kepada Bilqis. Namun tak sendiri, ia juga turut dibantu oleh keluarga dan juga para kerabatnya.

Anak Ayu Ting Ting ulang tahun ke-10 (Foto: Instagram/ayutingting92)





Dalam unggahannya, terdapat beberapa momen saat mereka kompak mengenakan baju hitam bergambar wajah Bilqis. Bahkan baju tersebut bertuliskan “Happy Birthday Bilqis” sebagai seragam yang akan membawanya serta keluarga ke suatu tempat menggunakan Bus.

Tak hanya itu, terdapat pula balon yang menyusun nama Bilqis.