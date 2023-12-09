Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ngebet Pindah ke Rumah Baru: Semoga di Akhir Tahun

JAKARTA - Kebahagiaan pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah terus bertambah menjelang pergantian tahun baru 2024. Selain kelahiran anak kedua, mereka juga telah menyelesaikan pembangunan rumah barunya.

"Alhamdulillah di akhir tahun ini memang kita pengennya punya suasana baru juga karena sudah ada baby lagi (Azura-red) jadi ingin suasana di rumah baru. Semoga akhir tahun ini bisa pindah ke rumah barulah," kata Aurel Hermansyah di kawasan SCBD, Jakarta Selatan belum lama ini.

Namun, rumah tersebut, kata Aurel rupanya mulai dibangun justru sebelum ia dan Atta menikah.

"Sudah lama itu dari sebelum nikah udah bikin," tegas Aurel.

"Cuma kemarin sudah jadi kita seneng ya walaupun ini masih 90 persen karena dalamnya belum coba listriknya, untuk bangunan sudah jadi sudah selesai," sahut Atta Halilintar.