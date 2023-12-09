Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ngebet Pindah ke Rumah Baru: Semoga di Akhir Tahun

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |18:05 WIB
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Ngebet Pindah ke Rumah Baru: Semoga di Akhir Tahun
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ngebet pindah rumah baru. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Kebahagiaan pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah terus bertambah menjelang pergantian tahun baru 2024. Selain kelahiran anak kedua, mereka juga telah menyelesaikan pembangunan rumah barunya.

"Alhamdulillah di akhir tahun ini memang kita pengennya punya suasana baru juga karena sudah ada baby lagi (Azura-red) jadi ingin suasana di rumah baru. Semoga akhir tahun ini bisa pindah ke rumah barulah," kata Aurel Hermansyah di kawasan SCBD, Jakarta Selatan belum lama ini.

Namun, rumah tersebut, kata Aurel rupanya mulai dibangun justru sebelum ia dan Atta menikah.

"Sudah lama itu dari sebelum nikah udah bikin," tegas Aurel.

"Cuma kemarin sudah jadi kita seneng ya walaupun ini masih 90 persen karena dalamnya belum coba listriknya, untuk bangunan sudah jadi sudah selesai," sahut Atta Halilintar.

Atta Halilintar

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/33/3188926/atta_halilintar-x1dY_large.jpg
Atta Halilintar Apresiasi Gerakan Beli Hutan demi Hijaukan Kembali Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/33/3169161/atta_halilintar-X47B_large.jpg
Alasan Atta Halilintar Pindahkan Sekolah Ameena usai Insiden Dibentak Satpam 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/33/3145629/atta_halilintar-wY2j_large.jpg
Intip Momen Atta Halilintar Berkurban di Pelosok NTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3135094/atta_halilintar-Jj2q_large.jpg
Atta Halilintar Ajak Anak SD Main Mini Soccer, Pupuk Calon Atlet Sejak Dini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/03/33/3128121/atta_halilintar_dan_aurel_hermansyah-lRiU_large.jpg
Rayakan Anniversary Pernikahan, Atta Bawa Aurel Honeymoon ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/33/3125997/atta_halilintar-mKxI_large.jpg
Atta Halilintar Girang Timnas Indonesia Menang, Tiru Selebrasi Ole Romeny
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement