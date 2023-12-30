Deddy Corbuzier Tegaskan Tak Minta Imbalan ke Anak Angkat Jika Dirinya Sukses

JAKARTA - Deddy Corbuzier mengaku tulus merawat anak angkatnya, Nada Tarina Putri, yang masih berusia 14 tahun. Setahun lebih bersama, Nada pun semakin kompak dengan keluarga angkatnya itu.

Deddy Corbuzier mengaku tak pernah membedakan yang ia berikan kepada Azka dan Nada. Baginya, kedua anaknya ini sangat penting untuk dididik demi masa depannya.

"Nada juga sama sudah dianggap anak sendiri, disayangnya sama, tidak pernah dibedakan," ujar Deddy Corbuzier dikutip dari kanal YouTube-nya, Sabtu (30/12/2023).

Deddy kemudian menjelaskan cara mendidik Nada setelah diangkat menjadi putrinya. Pria 47 tahun ini ingin Nada tumbuh dengan pribadi yang disiplin.

"Bahkan lebih ngayomin dia dibanding Azka sekarang, karena kalau Azka udah 17, kalau ini masih 14 jadi pasti masih sering gue omelin, marahin," tuturnya.

Menurut Deddy, keberadaan Nada dalam keluarganya menjadi kelebihan tersendiri. Sebab, masih banyak anak seusianya yang tak mendapat peran orangtua yang tepat.

