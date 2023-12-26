Kalina Oktarani Temani Azka Corbuzier Rayakan Natal, Minta Maaf Pernah Buat Kesalahan

JAKARTA - Kalina Oktarani yang ikut menemani putra semata wayangnya, Azka Corbuzier merayakan Natal, meski ia beragama Islam.

Lewat unggahan di Instagram miliknya, Kalian membagikan momen makan malam bersama Azka dan sang adik. Tak lupa mantan istri Deddy Corbuzier ini memberi hadiah Natal untuk Azka.

Keduanya juga kompak memakai busana putih. Selain berbagi video dan foto bersama, Kalina juga menuliskan caption penuh haru untuk sang putra.

Di momen itu, Kalina meminta maaf lantaran sempat melakukan kesalahan.

"Aku melahirkanmu, tapi kamu tidak datang dengan instruksi," tulis Kalina Oktarani mengawali, Selasa (26/12/2023).

"Aku tahu kalau aku melakukan kesalahan selama ini, aku melupakan banyak hal, dan suatu hari nanti aku jadi sedikit gila, karena itu aku minta maaf Cha," tambahnya.

Artis 43 tahun itu berharap sang putra bisa mengerti semua itu memang karena salah dirinya. Bukan karena kekurangan cinta dari orang-orang di sekelilingnya.

"Aku berdoa setiap hari agar kamu mengerti bahwa semua itu datang dariku tanpa aku sadari dan bukan karena kurangnya cinta," kata Kalina.

