Asmirandah Rayakan Anniversary Pernikahan dan Ultah Sang Putri Tepat di Hari Natal

Asmirandah rayakan anniversary pernikahan dan ultah anak tepat di hari Natal (Foto: Instagram/asmirandah89)

JAKARTA - Perayaan Natal selalu menjadi momen yang sangat istimewa bagi Asmirandah dan Jonas Rivanno. Bagaimana tidak, pasalnya momen Natal bertepatan pula dengan anniversary pernikahan mereka.

Menariknya,putri semata wayang mereka, yakni Chloe Emanuelle Van Wattimena juga lahir di momen Natal. Tepatnya pada Natal 2020.

Di tahun ini, Asmirandah dan sang suami merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Jonas Rivanno pun mengunggah video yang berisi kumpulan foto mesra mereka dari tahun pertama pernikahan hingga tahun ke-10.

Asmirandah pun mengunggah ulang video tersebut sembari menyematkan pesan cinta untuk sang suami yang telah menjalani bahtera rumah tangga bersamanya selama 10 tahun itu.

"I Love You My Lovely Husband, udah 10 tahun aja.. waktu berjalan cepat sekali," tulis Asmirandah dikutip dari unggahan Instagram Story akun @asmirandah89, Senin (25/12/2023).

Kebahagiaan di hari natal kian lengkap lantaran bertepatan dengan hari lahir putrinya. Hari natal yang jatuh pada 25 Desember itu bertepatan dengan hari ulang tahun sang buah hati yang lahir pada 2020 lalu. Sehingga, perayaan natal kali ini bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-3 untuk Chloe.

Asmirandah pun mengunggah foto sang putri dengan menuliskan perasaan harunya yang tak menyangka bahwa putri kecilnya itu kini telah menginjak usia 3 tahun.